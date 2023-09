Jurečkův vzkaz přepracovaným lékařům: „Tak přesčasy nedělejte“

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Aby mohli lékaři lépe sladit práci s rodinou a volným časem, zdvojnásobil se počet přesčasů, které mohou legálně sloužit. Paradoxní věc, ale reálná.

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a posunula prezidentovi k podpisu novelu zákoníku práce, která mimo jiné přesčasovou práci ve zdravotnictví rozšiřuje. Nová legislativa přitom reaguje na směrnici Evropské komise, jejímž záměrem bylo právě lépe skloubit pracovní a soukromý život.

„Já jsem od začátku jasně říkal, že ani teď, ani touto novelou nikdo nemůže nikoho nutit sloužit přesčasové hodiny,“ argumentuje ale ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Stejný pohled razí i Ministerstvo zdravotnictví.

Postoj i postup politiků kolem novely ale naštval mladé lékaře, kteří další prodlužování přesčasů odmítají. Na prosinec tedy plánují protestní akci, v rámci které si nechali poradit od Ministerstva práce a sociálních věcí, a přesčasy dobrovolně sloužit nebudou.

Na konci roku už totiž má drtivá většina lékařů dávno vyčerpanou přesčasovou práci, kterou jim může zaměstnavatel nařídit.

„Vzhledem k tomu, jakým způsobem probíhala jednání o novele a že byla nakonec odsouhlasena, tak věřím, že se zapojí i více lékařů než ty původně oznámené čtyři tisíce,“ odhadl v rozhovoru pro Seznam Zprávy předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda.

Prodlouží se čekací doby

Co to bude v posledním měsíci letošního roku znamenat pro pacienty? Seznam Zprávy se dotázaly nemocnic, jestli budou muset omezovat péči. A řada z nich potvrzuje, že pokud by teoreticky všichni lékaři odmítli pracovat přesčas, jinak to dopadnout nemůže.

„Pokud by k takové situaci skutečně došlo, pak by došlo k omezení dostupnosti péče mimo pracovní dobu. Výrazný dopad by taková situace měla také na kapacitu nemocnice a čekací doby na pohotovostech,“ říká za pražskou Všeobecnou fakultní nemocnici její mluvčí Marie Heřmánková.

Nehraje roli, jak je nemocnice velká, nebo kde se nachází. Zdravotnická zařízení, která jsou ochotná současnou situaci komentovat, se shodují, že problémy budou. Do přesčasů sice skutečně nemohou lékaře nutit, na druhou stranu se bez služeb navíc neobejdou.

„Vysoká úroveň zdravotnictví je z velké části postavena na přesčasové práci lékařů a jejich iniciativě. To platí nejen v našich zdravotnických zařízeních v Hořovicích a Berouně, ale i v ostatních nemocnicích v ČR,“ vysvětluje mluvčí Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun Petra Horáková.

„Redukce přesčasových hodin lékařského personálu nemocnic může vést k ohrožení jejich provozu, a to buď jeho omezením, nebo redukcí péče,“ dodává k tomu.

Stejný pohled zní také z nemocnice v Novém Městě na Moravě. „Znamenalo by to omezení provozu nemocnice a pokles výkonů,“ komentuje to jednoduše mluvčí Helena Zelená Křížová.

Ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev v rozhovoru pro Seznam Zprávy rovnou uvedl, že na odděleních nejsou schopní vždy dodržovat zákoník práce. Rozumí proto mladým lékařům, že proti současnému systému protestují.

„Vědí, že nastupují do oboru, který je specifický, musí se zajistit nepřetržitý provoz, lidé onemocní a vážně onemocní i během noci, ve svátky, v neděli. S tím počítají. Ale musíte mít možnosti odpočinku. A to je problém hlavně velkých měst, velkých klinik, že jsou někdy do těch přesčasů dost brutálně nuceni,“ popisuje Velev.

Uvidí se v prosinci

Většina nemocnic se ale k plánovanému vypovězení služeb k letošnímu prosinci zatím vyjadřuje opatrně. Není jasné, kolik lékařů se k tomu skutečně rozhodne.

„Zatím nemáme informaci, že by se lékaři chystali s platností od 1. prosince nevykonávat přesčasovou práci,“ popisuje Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, kam spadá pět nemocnic v regionu.

Navíc zmíněná novela zákoníku práce prošla Sněmovnou teprve v úterý v noci a prezident Petr Pavel ji musí nejprve podepsat.

Ani náměstek pro léčebnou péči třinecké nemocnice Roman Jochymek tak zatím nechce spekulovat, co by případný protest lékařů mohl způsobit. Na druhou stranu žádná nemocnice netahá lékaře z klobouku.

„Většina oddělení v nemocnici pracuje v nepřetržitém provozu, k tomu jsou samozřejmě zapotřebí zaměstnanci a tito nikdy v nadbytku nejsou – tak aby mohli pokrýt větší výpad personálu,“ říká Jochymek.