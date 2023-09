Lékař: Na konci září bude jasné, jestli se omezí péče v nemocnicích

Co to bude znamenat pro pacienty? Chápu, že to není otázka úplně na vás, ale spíš vedení nemocnic. Přesto pacienty zajímá, jestli v prosinci budou mít zajištěnou péči.

Je to správná otázka. Celou akci totiž děláme mimo jiné i proto, že nám záleží na našich pacientech. Abychom o ně mohli pečovat dalších 20 nebo 30 let, tak proto potřebujeme důstojné podmínky. A protože nám jde o bezpečnost a zdraví našich pacientů, tak také nepodáváme výpovědi. I v prosinci budeme normálně pracovat, jak máme ošetřeno ve smlouvách.

Je ale pravda, že po vypovězení práce, která je v tento moment ilegální, bude asi potřeba změnit systém péče. V prosinci tak bude plánovaná péče omezená a pojede se především akutní, aby se nikomu nic nestalo. Ale je to jen můj předpoklad jako řadového mladého lékaře a je to spíš otázka na management nemocnic a nejvyšší státní činitele.

Ano, protože nás ohrožuje chronické přetížení, nikoliv jednorázové. Pokud budeme mít čtyři 24hodinové služby za měsíc s náležitou dobou volna, tak je to bezpečné pro pacienta i pro personál. Když ale budeme muset absolvovat tři 24hodinovky do týdne nebo šest dvanáctek, tak je to nebezpečné pro pacienta a neudržitelné pro zdravotníky. Všechno se to odvíjí od toho celkového objemu přesčasů.