Poslanci mají projednat přesčasy lékařů. Opozice to hodiny blokovala

Poslanci měli dnes po 14. hodině začít projednávat dva zákony vrácené Senátem, mimo jiné i novelu zákoníku práce, která do legislativy přináší také dočasné zavedení „další dohodnuté práce přesčas“, jež se týká zejména zdravotnictví.

Proti ní se postavili mladí lékaři, podle nichž může navýšení počtu možných přesčasových hodin vést k vyhoření, ale také k odchodu lékařů do zahraničí.

Novelu zákoníku práce vrácenou Senátem by přitom poslanci měli podle místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olgy Richterové (Piráti) schválit do 19. září. Evropská komise totiž s Českem už od dubna vede řízení, protože nezavedlo unijní pravidla týkající se předvídatelných pracovních podmínek a o sladění práce a rodiny.

Za obojí už Česku vyměřila pokutu po 45 milionech korun. Částka by se měla zvyšovat každým dnem až do nabytí účinnosti. Směrnice měly platit už loni v létě, ale Česku se podařilo vyřídit si odklad a právě do 19. září má lhůtu na odpověď.