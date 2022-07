Zlomová posila hasičů. Do akce jde letadlo, které nabere přes 6000 litrů vody

Ve čtvrtek ráno se do boje s ohněm zapojí i dvě letadla z Itálie typu Canadair CL-415 Jejich piloti naplňují trupové nádrže při letu těsně nad hladinou a k úplnému naplnění stačí asi kilometr a půl dlouhý úsek. Vodu budou proto nabírat z jezera Milada, které je dlouhé více než tři kilometry.

Dvě české helikoptéry, které se snaží zabránit šíření požáru, jsou armádní a dvě policejní. Polsko na pomoc poslalo vrtulník Black Hawk americké výroby, který je na hašení požárů upravený. Slovensko slíbilo poslat do Hřenska hasicí stroje, které se vrátily ze Slovinska. Do hašení je také zapojen vrtulník Mi-8 firmy Czechoslovak Group.

Vrtulníky k hašení používají tzv. bambi vaky, které visí zavěšené na laně pod vrtulníkem. Letadla Canadair CL-415 však mohou startovat z vodní hladiny i pozemních letišť a nabírat vodu za letu. Seznam Zprávy představují přehled vzdušné techniky, která je do hašení zapojena.

Do České republiky zamířila i dvě letadla Canadair CL-415. Ve středu dvě velkokapacitní letadla z Itálie přistála na letišti Vodochody.

Hasičská letadla z Itálie by mohla ve značně problematické situaci způsobit zásadní pozitivní průlom. Alespoň to dnes prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan. Italská letadla budou mít za úkol operovat tam, kde hasiči čelí největším problémům, například v nepřístupných oblastech, kde už nehoří, ale mohlo by tam vzniknout nové epicentrum, řekl Rakušan.