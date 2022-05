Zlom po 75 letech: Dva bývalí premiéři se můžou zbavit cejchu zrádců národa

Narozen roku 1887 v Pracejovicích. Od mládí působil v agrárním hnutí, stal se blízkým spolupracovníkem šéfa agrární strany Antonína Švehly, v letech 1918 až 1933 byl ústředním tajemníkem a v letech 1935 až 1938 předsedou strany. Od listopadu 1938 do března 1939 byl předsedou Strany národní jednoty. Od prosince 1938 do 15. března 1939 předsedou vlády Česko-Slovenska, následně do 27. dubna 1939 předsedou protektorátní vlády. Následně odešel z politického života. V roce 1941 zatčen gestapem a poté odsouzen.