Zrušíme další stovky nelegálních billboardů, plánuje pražský radní

Co by naopak mělo v dohledné době zmizet, jsou rozměrné tubusy s reklamou. Některé stojí na pozemku města, které z toho má příjem přibližně 900 tisíc korun měsíčně.

„Technologie hlavního města Prahy chtějí zachovat elektrické přípojky,“ vysvětlují radní. Do konce roku by podle něj i tyto reklamní panely měly zmizet.

S odstraňováním nelegální reklamy by měla pomoct databáze billboardů a dalších reklam, do které by podle radnice měly dodávat informace samy reklamní společnosti. TSK se v minulých letech pokusila vytvořit vlastní databázi, ale vcelku neúspěšně. U některých reklam nebylo snadné zjistit, komu patří nebo zda mají platné povolení. Pokud by informace dodávali přímo majitelé, mohli by se zákazníkům pochlubit, že prokazatelně provozují reklamní plochy v souladu se zákonem.