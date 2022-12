Lidé se svěřili, jaké dárky nechtěli. Jsou to ty, které se nejvíc kupují

oblečení, věci do domácnosti

Zklamání přináší paradoxně nejčastěji kupované zboží, jako je oblečení, věci do domácnosti nebo parfém.

Z údajů vyplývá, že právě nejčastěji kupované zboží, jako je oblečení, věci do domácnosti nebo parfémy, jsou zároveň těmi, kde se velmi často darující netrefí. Velmi rizikové jsou z tohoto pohledu nejen oděvy, ale také doplňky například v podobě kabelek, šál, čepic a rukavic nebo bižuterie. Tam bývá zklamáno 49 % lidí.

Kolik peněz lidé celkově utratí za nechtěné vánoční dárky, průzkum neuvádí. Oslovené ženy však odhadují, že takové dárky v jejich případě mají hodnotu 42 dolarů. Muži je pak ocenili na 91 dolarů. Z toho plyne, že – byť odhadem – suma za zbytečně utracené prezenty může dosahovat závratných výšin. V Česku by pak při takových předpokladech šlo o miliardy korun každé Vánoce.

Rad, jak vybrat co nejlépe a předejít zklamání nebo trapasu, nabízejí velké nákupní portály celou řadu. Nejčastěji už v listopadu spouští vlastní „nákupní rádce“, podle nichž se tápající mohou alespoň trochu trefit.

„Pokud člověk vůbec neví, doporučit lze zážitky, tedy nabídnout něco, co daný člověk třeba ještě nezažil. Tím se nedá nic zkazit. Pokud si netroufne ani na to, tak další variantou je dárkový voucher na nákup dárků dle vlastních představ,“ popsal pro SZ Byznys ředitel zážitkového portálu Slevomat Ladislav Veselý.

„Zájem o fyzické dárkové poukázky i jejich elektronickou variantu se výrazně zvyšuje každým rokem. Co nás těší, že se na nás obrací mnoho firem, které dárkové vouchery kupují jako benefit pro své zaměstnance či obchodní partnery. Meziroční nárůsty jsou v desítkách procent, a to již od roku 2018,“ potvrzuje také Adam Pýcha, marketingový ředitel Knih Dobrovský.

A co se stane s nechtěnými dárky? Autoři již citovaného průzkumu k tomu v nadsázce říkají: Podívejte se do skříně nebo pod postel a určitě to zjistíte. 43 % lidí si totiž i nechtěné dárky nechá, případně je věnují někomu jinému (35 %). Necelá desetina pak přiznává, že je vyhodí.