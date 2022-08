Akcie ČEZ se prudce propadly. Burzu vyděsila Fialova slova o mimořádné dani

Tuzemskému energetickému gigantu ČEZ hrozí zvláštní daň z tzv. „mimořádných zisků“ plynoucích z energetické krize. Tedy z toho, že výrazně zdražila elektřina i plyn. Analýza Národní rozpočtové rady, kterou minulý týden projednal vládní NERV (Národní ekonomická rada vlády), doporučuje daň z mimořádných zisků ve výši 40 až 60 procent. Nadměrný zisk vyšší, než je průměrný roční zisk energetických firem za posledních pět let, by se nově zdanil právě touto speciální sazbou.

„Za pondělním propadem akcií ČEZ stojí nepochybně vyjádření zástupců vlády v čele s premiérem Fialou. Pro investory je to samozřejmě negativní zpráva, protože zavedená daň by zároveň negativně ovlivnila hospodaření ČEZu, investorům tak připadne menší zisk,“ říká pro SZ Byznys Anna Píchová, analytička společnosti Cyrrus.

„Jelikož by zdanění mohlo být opravdu vysoké, tak to samozřejmě má vliv i na českou burzu. Konkrétně u akcií ČEZu pak investoři spoléhali na to, že vysoké ceny energií se budou pozitivně promítat do výsledků firmy. Značná část zisků by tedy nemusela akcionářům připadnout, což je pro ně určitě nepříjemná zpráva,“ dodává.