Zlatá éra končí. Amatérští investoři přišli o zisky z doby pandemie

Drobní amatérští investoři, kteří začali investovat své peníze na denní bázi na počátku koronavirové pandemie, přišli v posledních měsících o veškeré zisky, které mohli od té doby nastřádat, vyplývá podle agentury Bloomberg z výpočtů Morgan Stanley, jedné z největších světových investičních bank.

Vše začalo během vypuknutí koronavirové pandemie s nevídaným zájmem o spekulativní společnosti. Tento zájem zároveň živila americká centrální banka (Fed), která ve snaze nastartovat opět ekonomiku snižovala úrokové sazby.

Noví drobní investoři, vyzbrojení účty s nulovou provizí a často povzbuzovaní náladou na diskuzních fórech sociální sítě Reddit, v podstatě nezažili jiný druh trhu než ten živený centrálními bankami. A jakmile se situace změnila, přišel problém. „Neuvědomili si to, protože nikdy nebyli na trhu, který by nebyl přiživován Fedem,“ cituje Bloomberg Matthewa Tuttlea, šéfa společnosti Tuttle Capital Management LLC.

„Je pravda, že během pandemie jsme byli svědky toho, že spousta lidí si začala ‚klikat‘ akcie, a kdo začal investovat po propadu, tak se v podstatě nemohl splést. Ať člověk koupil cokoliv, technologickou společnost, aerolinky, na všem vydělal. Lidé nabyli dojmu, že cokoliv koupím, bude to správně,“ vysvětluje pro SZ výkonný ředitel českého investičního portálu Portu.cz Martin Luňáček.

V době, kdy nejvíce lidí začalo investovat s vidinou jistého zisku, nebyly trhy ve své přirozené formě. Americký Fed pumpoval do ekonomiky podpůrné balíčky, které měly za úkol podržet firmy v období snížené ekonomické aktivity. Když ale americká centrální banka v listopadu minulého roku otočila, amatérští investoři na to nebyli připravení. Zatímco investiční fondy a profesionální manažeři se pohledávek zbavovali, zmínění drobní investoři si své pozice stále drží.

Diamantové ruce

A to se jim pravděpodobně vymstí. Takzvané „diamond-hands“ (diamantové ruce, označení pro investora, který přes ztrátu neprodává, pozn. red.) mohou stát malé investory životní úspory. Populární akcie v této komunitě totiž klesají o desítky procent. Například akcie AMC Entertainment Inc. ztratily za poslední rok 78 procent své hodnoty, Peloton Interactive Inc. dokonce 90 procent.

Jedná se o obrovský propad soukromých investorů, kteří ještě minulý rok drželi společným úsilím v šachu i ty největší investiční fondy pomocí organizovaného zvyšování cen akcií společností, na které tyto fondy chtěly shortovat (tj. sázet na propad ceny akcií). Podíl těchto organizovaných drobných investorů na obchodování akcií se v jeden moment vyšplhal až na 24 procent, alespoň podle odhadů Bloomberg Intelligence.

„V jeden moment jsme tu měli akcie jako Gamestop, AMC, skupinu WallStreetBets, to byly akcie a pohyby, kterých byly desítky procent denně. To už ale nemělo tolik společného s obchodováním jako spíše s nějakými sázkami,“ říká Jiří Tyleček, hlavní analytik online brokera XTB.

Dnes se vyplatí investovat dlouhodobě

Podle expertů na finanční trhy je v současnosti lepší investovat dlouhodobě, a to do diverzifikovaných (obsahujících různé investiční nástroje) portfolií. „Pokud mohu poradit, tak je to diverzifikace. Mít svou jistotu a přebytek dát vzhledem ke zvyšujícím se úrokům třeba z části na spořicí účet nebo do akcií,“ myslí si Tyleček.

S ním souhlasí i Luňáček. „Nemyslím si, že existuje jistá bezpečná třída aktiv, kterou by šlo jednoznačně doporučit. Pro dlouhodobého investora je pořád nejlepší strategií dávat peníze do diverzifikovaného portfolia, kde bych teď převážil v akciích, doplnil bych je komoditami, u dluhopisů teď úplně nevidím krátkodobý potenciál, ale i ty mají své místo v portfoliu konzervativního dlouhodobého investora.“

Přestože lidé mohou vidět na svých investičních účtech samou červenou, je podle expertů klíčové neutíkat od investic, a dokonce nedává smysl ani přeskupování pozic, které již člověk drží. „Padá všechno, snad kromě cenných kovů, které jsou ale dost možná na svém vrcholu. Podle mého názoru je nejlepší si to prostě vysedět. Brát to tak, že pokud jsem dlouhodobý investor, investuji na pět let a více, a tudíž by mi mělo být jedno, co se s portfoliem děje po půl roce nebo roce,“ vysvětluje Luňáček.

Lidem tak nezbývá než čekat, až se vyřeší problémy spojené s ruskou invazí na Ukrajinu, poškozenými dopravními řetězci nebo až skončí vysoké úrokové sazby. Pak by se měla situace obrátit, není ale jasné, kdy se tak stane. „Ziskový je investor, který investuje dlouhodobě. Pokud někdo dává tisícovku dvě, každý měsíc, a dělá to deset let, má velkou šanci, že na trzích vydělá,“ myslí si Tyleček.