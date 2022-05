Lidé se bojí inflace, víc než polovina Čechů už investuje

Čechy podle průzkumu stále více zajímá dění na finančních trzích – jsou jich téměř dvě třetiny. Ještě loni to byla méně než polovina, což odpovídá i počtu lidí, kteří se při správě svých financí řídí aktuálním děním na trzích. Mohou za to především obavy z rostoucí inflace, která v březnu dosáhla hodnoty 12,7 procenta. Obává se jí téměř každý – 95 procent dotázaných.

Průzkum společnosti Generali Investments CEE k finančnímu a investičnímu chování v České republice probíhal ve dnech od 11. do 15. března 2022 na reprezentativním vzorku 1 050 respondentů ve věku 18–65 let ze všech krajů České republiky. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos a je součástí projektu Generali Lví podíl, mapujícího investiční chování Čechů.

Ačkoli se Češi co do finanční gramotnosti zlepšují, stále mnoho z nich přichází o peníze. Přesněji řečeno - mohli by vydělat mnohem více, pokud by své finance lépe rozdělili. „Změna skladby financí na námi doporučené optimální rozložení by Čechům vynesla navíc 47 miliard ročně,“ tvrdí experti v průzkumu.