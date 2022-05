Nový hybrid v boji proti inflaci. Obchodníci zkřížili zlato a bitcoin

V Evropě začal fungovat vůbec první burzovně obchodovaný produkt kombinující bitcoin a zlato. Spojení nejpopulárnější kryptoměny s cenným kovem by mělo podle jeho zakladatelů nabídnout v dlouhodobém horizontu solidní zisky a ochranu proti inflaci, jak informovala agentura Bloomberg .

Nový burzovně obchodovaný produkt (ETP, tedy Exchange Traded Product) nese název Bold a je kótován na švýcarské burze SIX. Jeho koncepci vytvořil britský poskytovatel alternativních investic ByteTree.

Cílem je spojit „to nejlepší ze starého a nového světa financí“, jak uvedla společnost ByteTree. Tradiční zlato by podle ní mělo v kombinovaném produktu hrát roli uchování hodnoty a zajištění, zatímco zastoupení bitcoinu by mělo investorovi přinést výnosy.

Tradiční zlato, které je z obou aktiv méně volatilní, má v novém produktu „dva v jednom“ větší váhu než bitcoin. Takto nastavený poměr by měl investorům poskytnout dostatečnou ochranu před extrémními výkyvy, které u samotného bitcoinu nejsou ničím neobvyklým.

ETP bude mít na základě zpětného testování sahajícího až do roku 2016 pravděpodobně 70procentní až 90procentní ve zlatě. „Děláme z bitcoinu přijatelné aktivum k držení a zároveň zlatu vracíme lesk,“ řekl pro Bloomberg investiční ředitel společnosti ByteTree Charlie Morris.

Podle analytika společnosti X-Trade Brokers Jiřího Tylečka však tento produkt před inflací nutně chránit nemusí. „Proti inflaci věřím stále zlatu, kryptoměny se chovají spíše volatilně jako technologické akcie. Bitcoinu dlouhodobě věřím, vidím i spojení mezi důvěrou v tradiční měny a bitcoin, ale nevěřím, že by v krátkodobém ani střednědobém horizontu kryptoměny rostly, protože je ve světě vysoká inflace,“ říká analytik pro SZ Byznys.

„Zlato mi z pohledu inflace dává samo o sobě větší smysl, ale nelze zapomínat na to, že zlato drží hodnotu dlouhodobě. Může se tak stát, že v krátkodobém horizontu budou ceny zlata klesat ruku v ruce s rizikovými aktivy,“ tvrdí dále Tyleček.

Podle Morrise z ByteTree je Bold prvním ETP, které má dva nezávislé správce. Vzhledem ke složitosti využívání oddělených správců činí roční poplatky za ETP 1,49 procenta, což je na burzovně obchodované produkty tohoto typu poměrně vysoký poplatek. Ve většině případů se totiž poplatky u jednoho správce vejdou do jednoho procenta.

Zpětné testování nového produktu, které provedla ByteTree, ukázalo pozitivní zjištění. Produkt Bold by za posledních sedm let výrazně překonal výkonnost akciových indexů S&P 500 i Nasdaq. Zatímco index S&P dosáhl výnosu 109 procent a index Nasdaq 215 procent, Bold by dosáhl výnosu přes 500 procent.