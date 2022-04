Ekonom Stroukal: Od bitcoinu raketu nečekejte, měnu rebelů už kupuje kdekdo

Bitcoin přestal být „punk“ a chová se za krize jako jiné investice. Stejně jako akcie teď před sebou nemá strmý růst, odhaduje ekonom Dominik Stroukal. Schovat se před inflací do bitcoinu nebude fungovat.

„Nesázel bych na to, že bitcoin zažije nějakou velkou raketu. Lidé, kteří ho mají v portfoliu vedle Netflixu, tak ho nakupují a prodávají společně, tedy pokud se do něj nezamilují třeba jako do Tesly,“ předpovídá Stroukal v podcastu Ve vatě.