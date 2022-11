ČNB brání korunu před oslabením. Už za to utratila přes 600 miliard korun

Česká národní banka podle úterních statistik zůstává na devizovém trhu i nadále aktivní a nedovoluje koruně oslabit na takové úrovně, které by zvýšily náklady na dovoz zboží (zejména energií) do Česka.

Rozprodejem svých zásob zahraničních měn, tedy devizových rezerv, za které na trhu nakupuje korunu, a tím jí dělá atraktivnější pro obchodníky, posiluje centrální banka korunu a snižuje inflaci. Tím, že je česká měna poměrně silná, totiž zlevňuje dovoz, především pak energie, které se obchodují v eurech či dolarech. Slabá koruna by totiž prodražovala dovážené zboží, kam patří například ropa či zemní plyn.

Devizové rezervy ČNB ke konci října meziročně klesly zhruba o 16,7 miliardy eur (přibližně 406 miliard Kč) na 131,6 miliardy eur. Meziměsíčně tak byly nižší asi o 4,4 miliardy eur. Ve srovnání se zářím a loňským říjnem se snížily také v korunách a dolarech. Vyplývá to z předběžných údajů, které v úterý na svém webu zveřejnila ČNB.

„Zdá se, že intervence ČNB se stabilizují kolem 2,5 miliardy eur měsíčně, protože podobné číslo jsme viděli i v srpnu. Z vývoje devizových rezerv a z dekádní bilance ČNB vyplývá, že intervence probíhaly i v říjnu, a to opět kolem 2,5 miliardy eur. Na přesné číslo si však budeme muset počkat na začátek prosince,“ uvedl analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta.

ČNB bude podle něj podporovat korunu i v příštím roce „Minimálně pro první polovinu příštího roku očekávám, že ČNB bude muset zůstat intervenčně aktivní a není pravděpodobné, že by došlo k definitivnímu ukončení intervencí,“ odhaduje.

„Za období od května do září již ČNB za obranu koruny proti oslabování vynaložila 25,5 miliardy eur, což odpovídá 15,9 procenta celkových devizových rezerv z jejich maxima v dubnu 2022,“ uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

„Současná bankovní rada preferuje intervence na podporu koruny před zvyšováním úrokových sazeb. Vzhledem k dostatečné výši devizových rezerv předpokládáme, že v této strategii bude pokračovat i zhruba do poloviny příštího roku,“ dodal.

Otázkou podle něj je, co by způsobilo výraznější zvyšování sazeb ze strany americké centrální banky či Evropské centrální banky, kdy by došlo ke znatelnějšímu zhoršování úrokového diferenciálu (rozdíl mezi úrokovou mírou v tuzemsku a zahraničí).