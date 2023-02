Inflace v USA dále zpomaluje. Ale úrokové sazby přesto ještě porostou

Přispěly k tomu ceny energií, které se meziměsíčně zvýšily o dvě procenta po prosincovém poklesu o 3,1 procenta. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce.

Trhy s dalším meziročním zpomalením růstu cen počítaly, nicméně očekávaly výraznější pokles. Lednový údaj o americké inflaci je pro finanční trhy zároveň extrémně důležitým, neboť by mohl naznačit, jakým směrem se bude ubírat měnová politika americké centrální banky. Klesající tempo inflace totiž nahrává spekulacím, že by Fed mohl ustoupit od jestřábího trendu vysokých úrokových sazeb. A politika Fedu má vliv na celou světovou ekonomiku.

Inflace se nyní snížila už sedmý měsíc za sebou a je nejníže od října 2021. To naznačuje, že růst cen postupně ochlazuje.

Jestřábi - Centrální bankéři preferující nízkou inflaci před hospodářským růstem. V praxi měnové politiky to zpravidla znamená, že měnoví jestřábi mají tendenci prosazovat vyšší úrokové sazby.

V prosinci Fed v rámci boje proti inflaci zvýšil svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50 procenta. Tempo zvyšování úroků tak sice proti předchozím zasedáním zpomalil, zároveň však signalizoval, že úroky budou ještě určitou dobu pokračovat v růstu.

„Pohled do historie nabízí dva možné scénáře – hladké přistání, kdy proces desinflace (zpomalování inflace – pozn. red.) hospodářský růst pouze přibrzdí, nebo tvrdé přistání implikující hlubší recesi následkem až příliš utažené měnové politiky. Ve světle posledních příchozích dat se však začíná hovořit o třetím scénáři, kdy by americká ekonomika teoreticky nemusela přistát vůbec,“ vysvětlují.

Takový scénář by podle nich znamenal, že americká ekonomika si nadále povede nad očekávání dobře a podobně jako v posledních čtvrtletích svižně poroste.

„Překvapivě silná data z trhu práce v lednu jdou přesně tímto směrem – míra nezaměstnanosti na úrovni 3,4 procenta je nejnižší od 60. let a trh práce zůstává celkově extrémně napjatý. Na druhou stranu, inflace by se v tomto scénáři jen těžko vrátila ke dvouprocentnímu cíli. Jinak řečeno, současná desinflační epizoda by se tak vlastně mohla ukázat jako dočasná,“ dodali.