Vinaři navrhují, jak zdražit levnou konkurenci z dovozu

Dlouhodobě politicky výbušné téma zdanění vína se původně projednávalo v rámci konsolidačního balíčku. I za přispění lidovců se ale ocitlo mimo soubor opatření, která mají vylepšit stav rozpočtu.

„V tuto chvíli máme čtyři variantní řešení spotřební daně na tiché víno, ale také na cidery a medovinu. Vedle toho vinařský sektor přinesl úplně jinou cestu, která nejde cestou spotřební daně, ale zavedení minimální ceny za obsah etanolu ve víně. Tím se dál budeme zabývat,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Variantní řešení spočívají v zavedení spotřební daně ve čtyřech odstupňovaných sazbách, které by se pohybovaly od 25 % až po plnou sazbu, která by odpovídala současné dani na šumivé víno ve výši 23,40 Kč.

Nové řešení spočívající v zavedení minimální ceny na etanol navrhl na jednání pracovní skupiny ke zdanění vína Svaz vinařů. Jeho předseda Martin Chlad označil jako absolutně nesystémové přicházet se spotřební daní bez úpravy evropské legislativy.

„Byli bychom tím schopni efektivně reagovat na rizikovou konzumaci v kritické kategorii nejlevnějších vín. Jsou to ta nekvalitní vína. Jsme přesvědčeni, že by to pro stát znamenalo efekty ve výběru, protože nejlevnější vína by zdražila, tak i na výdajové stránce díky úsporám za alkohol u skupin, které ho konzumují,“ řekl Chlad.

Pracovní skupina se bude návrhem zabývat. Zasedají v ní zástupci vládní koalice, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, zástupci Celní správy, vinařských sdružení a hejtman Jihomoravského kraje.

Dopady na rozpočet nejsou zatím jasné. Ministr neřekl, kterou variantu preferuje. Uvedl však, že nikdo nechce zachovat současný stav, kdy je víno zvýhodněno tím, že má nulovou spotřební daň.

Ministr však vyjádřil určité sympatie k tomuto návrhu. Podle něj vláda chce bojovat se spotřebou alkoholu, naznačil také, že dovozová vína jsou často pochybné kvality. „Mohla by to být věc, která splní cíl Ministerstva zemědělství najít spravedlivý model pro české producenty vína,“ uvedl s tím, že by institut zavedení minimální ceny na etanol mohl eliminovat šedou zónu. Do detailů jej má rozpracovat Ministerstvo financí.

Podobný model minimální ceny na etanol aplikuje například Irsko a Skotsko. Podle Výborného je reálné nějaké řešení schválit ještě touto vládou.

Studie, kterou na objednávku Vinařského fondu zpracovala agentura Focus ve spolupráci se společností Ernst & Young, odhadla výnos ze zdanění tichého vína na 3,43 miliardy korun. Fakticky by však měl být mnohem nižší.

Podle studie totiž s poklesem spotřeby vína v důsledku zavedení spotřební daně klesnou i další příjmy – z DPH či odvodů na zaměstnance, zároveň se zvýší nezaměstnanost a zvětší se prý i černý trh. Celkový přínos zdanění vína tak studie vyčíslila pouze na 1,45 miliardy korun. To je nejméně ze všech studií, které v poslední době na toto téma vznikly.

A mnohem méně, než s čím počítal resort financí. Jeho šéf Zbyněk Stanjura (ODS) na jaře letošního roku odhadoval, že daň na tiché víno přinese do státního rozpočtu 4,2 miliardy korun. Podle vinařů je číslo nesmyslně vysoké.

Tiché víno je jediný nápoj, u kterého výrobci neodvádějí spotřební daň. Šumivé víno je zatíženo daní 23,40 Kč na litr. Do státní kasy to v roce 2019 přineslo 400 milionů korun.

„Nízký“ výběr daně není jedinou argumentací vinařů, proč nechat nulovou sazbu. Tvrdili, že se tím zvýhodní levná vína z dovozu, která tvoří až 70 procent vín v obchodních řetězcích, a také že krok poškodí především menší vinaře, které bude zatěžovat administrativa, jako je povinné zřizování celních skladů.