Krizí zmítaný Fair Credit „uklidil“ dvě zadlužené firmy do paneláku

Finanční skupina Fair Credit zaměřená na poskytování vysoce úročených nebankovních půjček tento týden přejmenovala své dvě klíčové firmy a jejich sídlo přesunula do panelového domu v Praze-Hostivaři. Stalo se to v době, kdy holding čelí vážným finančním problémům a snaží se odvrátit insolvenci. Vysoce zadlužené jsou i obě zmíněné firmy z hostivařského paneláku.

Obě firmy zároveň podle údajů v obchodním rejstříku přesídlily z kancelářského centra na Kubánském náměstí do paneláku na okraji metropole. Co je důvodem změny a zda na nové adrese budou mít firmy skutečnou kancelář, zástupci Fair Creditu nesdělili. Bez odpovědi nechali také další otázky ohledně aktuální situace ve skupině.

Fair Credit International přejmenovaná na Cepo Green3 zveřejnila naposledy účetní výkazy za rok 2020. Tehdy před sebou z předešlých let tlačila kumulovanou ztrátu ve výši 1,6 miliardy korun. Závazky firmy činily 796 milionů korun. Vlastní kapitál společnosti se dostal do minusu, a to na úroveň 769 milionů korun. Záporný vlastní kapitál ve výši 123 milionů měla ve stejném roce i společnost Concord Financial Holding zastřešující celou skupinu Fair Credit.