Poskytovatel nebankovních půjček Fair Credit se snaží odvrátit krach

Jen do konce letošního roku musí skupina splatit závazky ve výši 300 milionů korun, a to bez úroků. Celkové problematické dluhy skupiny jsou podle jejích představitelů kolem jedné miliardy korun. Lidé Fair Creditu napůjčovali prostřednictvím investičních akcií ve spřízněném fondu, dále pomocí směnek a půjček. Dluhopisy vydávané v minulých letech už má mít holding splacené.

„Za současné problémy skupiny Concord Financial Holding (mateřská firma celé skupiny – pozn. red.) může mix faktorů. Nejzásadnější byl odliv investorských peněz během covidu. Investoři utíkali do bezrizikových aktiv a stáhli ze skupiny půl miliardy korun,“ řekl pro SZ Byznys většinový akcionář holdingu Martin Nejedlý.

„V souvislosti se skutečností, že v posledních měsících se dlužníci fondu ze skupiny Concord Financial Holding, do níž patří i poskytovatel spotřebitelských úvěrů, společnost Fair Credit Czech, dostali do prodlení se splácením svých úvěrových závazků, a enormním nárůstem žádostí o odkup investiční akcií je velmi pravděpodobné, že v nejbližší době nebude možné odkup investic ze strany fondu realizovat v důsledku nedostatečné likvidity fondu,“ sdělil Peter Koždoň, předseda představenstva a výkonný ředitel Delty investiční společnosti.

Záruba vystřídal letos v červnu Martina Nejedlého ve správní radě firmy Concord Financial Holding zastřešující Fair Credit. Grimastar přitom oficiálně vystupuje jen v roli mediátora mezi skupinou a věřiteli. Není investorem, který má Fair Credit spasit. Jména investorských adeptů si zatím firma nechává pro sebe. Podle Nejedlého je to však český kapitál.

„Věřitelům nabízíme splatit každoročně deset procent z jistiny, tedy splatit naše závazky do deseti let. Pokud k dohodám nedojde, nastane úpadek,“ doplnil Nejedlý. V případě splacení jistiny se ale zároveň budou muset věřitelé smířit s tím, že z původně přislíbených úroků nedostanou nic.

Přestože Grimastar není investorem, který má do Fair Creditu případně vstoupit, je to právě tato firma, která věřitelům poskytovatele nebankovních úvěrů nabízí postupný odkup jejich pohledávek vůči Fair Creditu. V podmínkách smlouvy o postoupení pohledávek je mimo jiné uvedeno, že pohledávka se stane majetkem Grimastaru až po splacení celé jistiny. V případě krachu Fair Creditu by to tak dosavadním věřitelům nemělo bránit přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení.