Realitní byznys prochází očistou. Někteří makléři přijdou o práci

„Ti, co zprostředkovávali prodeje a pronájmy a nedělali to pořádně, tak budou nuceni činnosti zanechat. V tuto chvíli bude opravdu velmi záležet na kvalitě realitních makléřů,“ říká. „Další úbytek čekám u nepoctivých realitních kanceláří, pro které budou další měsíce velmi bolestné,“ dodává Kroupa v rozhovoru.

Diametrálně. Změna nastala v momentě, kdy se začalo mluvit o krizi. První změny jsem zaznamenal už v minulém roce, byť to byl jeden z nejúspěšnějších roků v historii realit od revoluce. Realitní trh ovlivňují především dvě věci. První je dostupnost peněz a ekonomický klid. Pokud mám jistotu, že mě zaměstnavatel nepropustí, protože by mohl zkrachovat, tak si mohu dovolit spoustu věcí, například uvažovat o nákupu nemovitosti.

Do této chvíle realitní makléři prodávali, řekněme, směrem dovnitř. Museli získat nemovitost k prodeji a prezentovali se především pro ty, kteří prodávali. Nyní se musí naučit prodávat se těm, kteří kupují. To je z mého pohledu dost pozitivní změna.

Pokud uděláte film nebo 3D fotografie, člověk, který se z nich rozhoduje, zda by měl o nemovitost zájem, vždy najde něco, co se mu nebude líbit. Vždy má pocit, že už tam byl, a na prohlídku ve finále nedojde. A jak chcete obchodovat s někým, kdo se s vámi nebaví?

Myslím si, že to nebude nic výrazného. Člověk, který se dostane do ekonomických problémů, prodává nejdříve jiné věci než střechu nad hlavou. Nicméně v tuto chvíli nárůst nucených prodejů pozorujeme jen velmi mírně. Jsou ale výrazně více vidět, a to zejména z toho důvodu, že se celkový počet realizovaných prodejů oproti loňsku výrazně snížil.

Kdyby stát začal na místech, kde je to možné, stavět, mohlo by to ovlivnit ceny starších nemovitostí. V tuto chvíli tomu ale nic nenasvědčuje. Aktuálně se staví luxusní drahé byty a dostupnost bydlení, zejména v hlavním městě, se nezlepšuje. To znamená, že budeme mít i nadále drahé nemovitosti.