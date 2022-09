Developer z Ruska získal smlouvu v Praze

Podle Jiřího Skuhrovce by se situace mohla změnit, pokud by se například ukázalo, že vlastník firmy G2 group je napojený na režim v Kremlu. „Potom by byla k diskuzi otázka možného zápisu na sankční seznamy. Do té doby lze ale maximálně zkoumat etický a politický rozměr celé věci,“ vidí věc Jiří Skuhrovec.