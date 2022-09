„Obkladač“ ze Slaného, který byl u velkých kauz Putinova režimu

Na samém okraji Slaného, s výhledem do polí, stojí nenápadný areál. Prodejnu a kanceláře v něm našla firma Wild Stone International. Jak napovídá sortiment vystavený kolem objektu, zabývá se výrobou a prodejem kamenných obkladů a dlažeb.

Jde například o to, že Bubnov byl spolužákem a posléze dlouholetým byznysovým partnerem klíčového a posléze za podivných okolností zesnulého svědka případu Magnitskij Alexandra Perepiličného.

Dohledat lze však jeho podnikatelské stopy. V Česku začal rozjíždět byznys už před čtvrt stoletím. Některé firmy zde měl už v době, kdy ještě oficiálně žil v Rusku. První podnikatelská zmínka je o něm z poloviny 90. let, kdy šlo o firmy SinEx a BILKIS-Trade, jež byly už z českého rejstříku vymazány.

V Česku není tento muž známou figurou, nicméně v Rusku patří ke klíčovým hráčům. Do roku 2016 řídil a spoluvlastnil největší ruskou firmu zaměřenou na rezidenční development Morton, kterou poté s dalšími akcionáři prodal a rozjel nový realitní byznys pod skupinou Osnova Group. Kromě jiného i v Česku, a to právě s Bubnovem.

Od poloviny 90. let podniká i v ČR.

Založil a v letech 1999 až 2010 byl hlavním akcionářem ruské Pushkino Bank. Působil i v East Bridge Bank, Ruské obchodní bance a ve finanční společnosti Financial Bridge.

Perepiličnyj v roce 2010 z Ruska i s rodinou zmizel a usadil se v Londýně. Domů se však už nikdy nevrátil, téměř přesně před 10 lety – v listopadu 2012 – náhle zemřel. Ve věku 44 let byl po ranním běhání nalezen mrtvý poblíž svého domu ve Weybridge nedaleko Londýna.

Nejen kvůli nečekanému úmrtí v mladém věku se několik let spekulovalo o možnosti, že byl otráven přírodním jedem (avšak nikdy se to neprokázalo). Perepiličnyj totiž pomohl předchozím osobním svědectvím rozkrýt případ obřích daňových podvodů, které jako první popsal ve vazbě umučený Magnitskij.

Nejsou k dispozici bližší informace o tom, že by právě v Česku usazený Grigorij Bubnov byl do trestné činnosti, kterou Sergej Magnitskij zkoumal, osobně zapleten.

Nicméně ruská média ve své době informovala o konfliktu, který se mezi Bubnovem a Perepiličným rozhořel ještě předtím, než Perepiličnyj emigroval a začal mluvit o podvodech. Média psala dokonce o vydírání, do něhož se podle nich zapojil i další bývalý kolega Alexandr Semenov. Všichni tři - Perepiličnyj, Bubnov i Semenov - se znali už od vysoké školy. Vystudovali všichni Moskevský fyzikálně-technický institut.

Bubnov – činný i v akademické sféře – v Rusku mimo jiné založil Pushkino Bank, jejímž byl dlouho hlavním akcionářem. Byl také v East Bridge Bank a ve společnosti Financial Bridge. A ve všech těchto firmách dle dostupných informací kdysi spolupracoval právě s Perepiličným a Semenovem, přičemž i tyto podnikatelské subjekty měly být v Rusku zapleteny do daňových podvodů s vratkami DPH.

Podle protikorupčního serveru The Transborder Corruption Archive (TBCA) a The Insider pak v roce 2009 Bubnov se Semenovem donutili Perepiličného, který se v době finanční krize dostal do potíží, aby jim podepsal dlužní úpis.