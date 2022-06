Přehled Putinových mužů v Česku

Z klanu Bažajevových, kteří podnikající v těžbě nerostných surovin, je na evropském sankčním seznamu zatím jen šéf rodinné firmy Musa Bažajev (na snímku s Putinem). Jeho starší bratr Mavlit, který investoval v Česku do nemovitostí a chystal s rodinou několik developerských projektů kolem Prahy a také v Brně, zatím zájmu evropských úřadů uniká. Bažajevovi jsou původem z Čečenska a mají mimo jiné pozemky u starého pražského letiště, kde se chystali vybudovat velký kancelářský a obchodní komplex. Další velký projekt se stovkami bytů nachystali na pozemcích v centru Brna, nedaleko Mendlova náměstí. Některé neoficiální informace Seznam Zpráv z poslední doby pak hovoří o tom, že by nemovitosti rádi prodali. V Česku aktivní Mavlit Bažajev má stejně jako jeho bratr prokazatelné vazby na Putina. Při prezidentských volbách v roce 2004 byl jeho důvěrníkem a poradcem. Rodina Bažajevových má velmi dobré vztahy i s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem.

Dmitrij Pumpjanskij je jedním z předních ruských oligarchů blízkých Vladimiru Putinovi. Stojí za velkou ruskou metalurgickou společností Pipe Metallurgical Company (výrobce potrubí). Blízkost k Putinovi lze ilustrovat i tím, že byl jedním z 37 oligarchů, kteří byli na jednání v Kremlu v den zahájení války na Ukrajině. Na sankčním seznamu EU je nejen Dmitrij, ale i jeho manželka Galina a syn Alexander. V Česku rodině zmrazil Finanční analytický úřad hotel Westend v Mariánských Lázních. Nicméně s podnikáním tohoto multimiliardáře zůstává spjata i česká firma MSA, výrobce průmyslových armatur z Dolního Benešova. Ta sice už v březnu uvedla, že změnila majitele a s předchozím už nemá nic společného, avšak Dmitrij Pumpjanskij je do dnešního dne veden jako konečný vlastník MSA v evidenci skutečných majitelů. Deník N poukázal na to, že většina z šesti údajných nových vlastníků jsou vrcholoví manažeři koncernu TMK, který oligarcha ovládá. FAÚ na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj prověřuje, zda převod majetku nebyl jen fingovaný.

Sankciovaný oligarcha Oleg Děripaska byl až do konce dubna uváděn jako skutečný majitel české stavební firmy Strabag, která je filiálkou stejnojmenného rakouského koncernu (v něm ruský miliardář drží minoritní podíl přes kyperskou firmu Rasperia). Strabag dnes sice uvádí, že Děripaska už má zmražena akcionářská práva a nebude mu vyplácena dividenda, nicméně třeba sankční vyhledavač Datlab Institutu nadále vybízí zadavatele stavebních zakázek k obezřetnosti. Vše by měl ještě posoudit FAÚ a úředně potvrdit, že Děripaska skutečně na českých veřejných zakázkách nemůže profitovat.

Andrej Bokarev je jedním z ruských oligarchů, je šéfem velké strojírenské skupiny Transmašholding. Muž, který se mimo jiné podílel i na přípravě zimní olympiády v Soči, byl v den vypuknutí války na Ukrajině spolu s dalšími na schůzce s Vladimirem Putinem. Stále však na evropském sankčním seznamu není. V Česku je Bokarev do dnešních dnů veden jako jeden z konečných vlastníků firmy BC Project. Ta je momentálně v procesu likvidace, ale v letech 2013 až 2018 - jak nedávno upozornil Deník N - skrytě ovládala českou firmu Borcad cz na Frýdeckomístecku, která se zabývá výrobou sedadel do vlaků a také zdravotnických křesel. Do české společnosti BC Project investoval peníze i další ruský oligarcha Iskander Machmudov. Ve firmě se navíc angažoval i Alexej Krivoručko, ruský náměstek ministra obrany, který už na evropském sankčním seznamu je.

Vladimir Golovnev je bývalý ruský poslanec a zakladatel společnosti Vostok-Servis. V Česku v roce 2006 vstoupil do společnost Cerva Group. Tak jako mateřský ruský Vostok i česká Cerva obchoduje s pracovními oděvy a dalšími ochrannými pomůckami. V této branži patří k lídrům v celé Evropě. Sám Golovnev přitom tvrdí, že už nepodniká, od roku 2014 se prý věnuje jen veřejné funkci byznys-ombudsmana v Moskevské oblasti. Nicméně i bývalí čeští manažeři pro Seznam Zprávy vyjádřili názor, že hlavou české „montérkové“ firmy, stejně tak ruské, nikdy být nepřestal. Také soudí, že nedávno oznámený prodej firmy Cerva Group do rukou neznámých „občanů EU“ skrytých za kyperským subjektem je jen fiktivní a Golovnev se firmy v Česku stále nevzdal. Majetek Cerva Group zkoumá i FAÚ, exposlanec Golovnev na sankčním seznamu EU není.

Jeden z nejbohatších ruských oligarchů Iskander Machmudov ovládal řadu let přes firmu UGMK českého výrobce civilních letadel Aircraft Industries. Už v roce 2018 se miliardář původem z Uzbekistánu ocitl na americkém „blacklistu“ jako člověk napojený na Kreml. Letecký podnik z Kunovic na Uherskohradišťsku ve stejném roce formálně převzal jeho dlouholetý kolega z UGMK, miliardář Andrej Kozicyn. Po uvalených protiruských sankcích továrnu s tisícovkou zaměstnanců nedávno koupila česká skupina Omnipol rodiny Hávových. Nemusí to ale znamenat, že Machmudov a jeho lidé Česko definitivně opustili. Z někdejších investic skupiny UGMK by měl zůstat v pozornosti úřadů minimálně karlovarský hotel Schlosspark. Ten je sice napsán na švýcarskou firmu SM Trade, přičemž jako skutečný vlastník je v registru nyní uveden Michael Grünstein z Lichtenštejnska, ale právě Grünstein byl v minulosti zmiňován v souvislosti s UGMK a Machmudovem. Šlo přitom o podezření z praní špinavých peněz, do něhož měl být Machmudov zapleten. Na sankčním seznamu EU Machmudov doposud není.