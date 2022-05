Rusové opustili vedení kunovického výrobce letadel. Vrací se do českých rukou

Už je to více jak měsíc, co se česká firma Omnipol domluvila s dosavadním ruským majitelem na odkupu továrny na výrobu civilních letadel v Kunovicích na Zlínsku. Jenže do včerejška se v podniku, který dává práci tisícovce lidí, formálně nic nezměnilo.

Představenstvo a dozorčí rada kunovické firmy Aircraft Industries byla dle obchodního rejstříku až na jednoho člověka pod úplnou nadvládou Rusů.

Až to i v letecké branži vyvolávalo spekulace, zda avizovaný prodej není ze strany dosavadního akcionáře, jimž je ruská firma Ostov s oligarchou Andrejem Kozicynem, jen kamufláží, jak se v době sankcí vyhnout možnému zmrazení majetku. Ve středu ráno se ale v registru objevilo nové složení. Předsedou představenstva je nyní dlouholetý manažer Omnipolu Michal Hon. I zbytek orgánů je český.

Firma Omnipol, vlastněná podnikatelem Richardem Hávou a jeho dvěma syny, ujišťuje, že návrat do českých rukou je myšlen zcela seriózně, jen některé úkony zabraly více času,

„Nutné právní kroky, které probíhaly po podpisu dohody, zaberou vždy nějakou dobu. Takzvaný closing už proběhl, transakce je dokončena„“ uvedla na dotaz Seznam Zpráv mluvčí Omnipolu Marika Přinosilová.

Na postu generální ředitelky kunovického výrobce letadel se ale nic nezmění. Jako v éře Rusů zůstane v křesle manažerka Ilona Plšková. Ta je nově i v představenstvu.

„Zde nevidíme žádný důvod ke změně,“ uvedla mluvčí Omnipolu Marika Přinosilová.

Peníze za fabriku už Kozicyn dostal

Co se týče samotného obchodu, nakonec bylo i navzdory nynějšímu omezení platebního styku s Ruskem už vyřešeno i finanční vypořádání. „Bankovní styk je omezen pouze částečně. Žádná ze stran přitom není na sankčních seznamech,“ poznamenala k tomu Přinosilová jako důležitou okolnost.

Firma Omnipol se ale nechce vyjadřovat ke kupní ceně. Pozorovatelé přitom připomínají, že by mohla teoreticky jít až do nižších miliard korun, pokud by měla zahrnovat i všechna letadla v různé fázi rozpracovanosti, která se v areálu kunovické továrny nyní nacházejí. Oproti tomu jsou zde ale zase úvěry a další závazky, tudíž částka zdaleka tak vysoká být nemusí.

Aircraft Industries – Letecký výrobce sídlící v Kunovicích na Zlínsku, známý hlavně výrobou letounu L-410 Turbolet. – V roce 2008 ve firmě získala 51procentní majoritu ruská těžební a metalurgická společnost UGMK v čele s oligarchou Iskanderem Machmudovem. – Od roku 2013 UGMK měla ve firmě 100 % akcií. – Na konci roku 2018 vstoupila do kunovické firmy jiná ruská firma Ostov, za kterou ale stál Machmudovův kolega z UGMK Andrej Kozicyn. – Letos v dubnu ohlásila česká firma Omnipol, že se s ruskými akcionářem domluvila na odkupu.

Pro Hávův Omnipol přitom jde o další v řadě nákladných akvizic. V roce 2018 ovládl uherskohradišťský koncern Mesit, dodávající díly do leteckého průmyslu (šéfem je tam zmíněný Michal Hon). Loni se stal minoritním spolumajitelem výrobce cvičných vojenských letounů Aero Vodochody.

Omnipol nepřipouští, že by další velký obchod v řadě finančně neustál. Věří, že se český podnik se svými zavedenými civilními letouny najde opět místo na světovém trhu.

„Je sice pravda, že tato akvizice nebyla plánovaná, ale vidíme v této společnosti velký potenciál a bylo potřeba jednat rychle, hlavně z důvodu, že Aircraft Industries přišel o hlavní trh. Žádné další kontrakty by bez jisté budoucnosti firmy nebylo možné ani podepsat. Naštěstí je skupina Omnipol natolik silná a stabilizovaná, že se s tímto nečekaným krokem dokázala vyrovnat,“ popsala situaci optimisticky mluvčí Přinosilová.

Nový letoun pět let v hangáru

Aircraft Industries má sankcemi zapovězen vývoz do Ruska, kam dosud směřovala absolutní většina vyrobených strojů. Jejich konečná montáž probíhala v partnerském závodě UZGA v Jekatěrinburgu, který v roce 2017 navštívil i český prezident Miloš Zeman.

Teď se hovoří o „náhradním“ exportu třeba do Kazachstánu či na Filipíny. Jenže zásadním hendikepem české továrny je, že jinde po světě (mimo Rusko) nemá dosud vybudovanou servisní síť se sklady náhradních dílů.

Na Filipíny by podle dřívějších prohlášení údajně mohly směřovat inovované letouny nové generace L-410 NG. Jejich vývoj začal už v roce 2010, zatím byly předvedeny jen ve dvou prototypech, sériová výroba měla formálně odstartovat v roce 2018, ale ani jediný stroj zatím nebyl prodán.

„Už pět let stojí ta letadla zaparkovaná v hangáru, bez jediného potencionálního zájemce, a to dokonce i bez zájmu z Ruska,“ popsal nedávno redakci neslavné výsledky obchodu jeden ze zaměstnanců fabriky.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Letoun L-410 NG s prodlouženým „nosem“ má mít řadu předností – třeba dvojnásobný dolet a více zavazadlového prostoru – nicméně kupce si zatím žádného nenašel.

Situace je o to složitější, že na vývoj těchto inovovaných strojů L-410 NG bylo už před lety vynaloženo bezmála 600 milionů korun. Z toho 237 milionů dal jako dotaci stát (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Byl to právě Omnipol, kdo měl ještě za ruských majitelů otevřít cestu letounům z Kunovic do dalších států mimo Rusko. Kooperace s Aircraft Industries byla znovu zahájena v listopadu loňského roku. Nakonec to bude právě Omnipol (teď už bez Rusů), kdo by měl všechny nové obchody dokončit a najít další příležitosti.