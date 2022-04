Změna ve fabrice s ruskými oligarchy. Výrobu letadel převezme český Omnipol

Kunovická firma Aircarft Industries se v minulých týdnech dostala do existenčního ohrožení. Přišla o klíčový ruský trh, kam směřovala většina letadel. Poslední stroj L-410 vyvezl podnik v rozebraném stavu 21. března, kdy to ještě bylo ve výjimečných případech možné. Od 28. března už ale platí striktní celoevropský zákaz exportu podobných technologií do Ruska. Vedení firmy oznámilo, že hledá nové trhy. Mluví se o možnosti exportu na Filipíny či do Kazachstánu.