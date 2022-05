Na zmrazeném kontě ženy ruského poslance bylo čtvrt miliardy korun

Znamenalo by to, že peníze Veroniky Kovpakové představují celou čtvrtinu prostředků dosud obstavených českými úřady.

Bylo to těsně před novými volbami do Státní dumy. I navzdory celé kauze se ale Lev Kovpak do ruského zákonodárného sboru opětovně dostal a pokračuje tak i v druhém funkčním období.

Politickou kariéru zahájil už ve 27 letech (2005), kdy se v Jekatěrinburgu dostal do městské dumy. V roce 2010 úspěšně kandidoval do oblastního zákonodárného sboru a od roku 2016 je v ruské Státní dumě.

Co přesně měli otec a syn Kovpakovi v Česku za plány, není jasné. A neví to údajně ani podnikatel ruského původu Michail Kindler, který tehdy Kovpakovým s příchodem do Česka pomáhal. Popsal to v rozhovoru pro Seznam Zprávy.