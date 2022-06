Rodina Putinova ombudsmana se stáhla z firmy na montérky. Zkoumá ji však FAÚ

Pro řadu obchodních partnerů to bylo překvapením, když úspěšná česká firma Cerva Group nedávno ohlásila změnu majitele.

U setrvale rostoucí společnosti s obratem šest miliard korun, která je lídrem na evropském trhu s pracovními oděvy a ochrannými pomůckami, to nikdo nečekal.

Akcionářská výměna však jedno logické vysvětlení nabízí: firmu Cerva Group dlouhá léta ovládají Rusové a ti se po vypuknutí války na Ukrajině mohli stáhnout do pozadí. Možná jen dočasně, kvůli hrozbě protiruských sankcí.

Jeho ruská firma Vostok-Servis koupila českou Cerva Group v roce 2006, Golovnev pak po vstupu do ruské Státní dumy z byznysu formálně zmizel. V roce 2014 byl jmenován do veřejné funkce ombudsmana pro ochranu práv podnikatelů v Moskevské oblasti, kterou zastává dodnes. Sám o sobě na webu uvádí, že už dávno nepodniká a plně se koncentruje na veřejné aktivity.

Nicméně manažeři a podnikatelé, kteří českou firmu Cerva Group znají zevnitř, nepochybují o tom, že Golovnev středoevropskou „montérkovou“ jedničku z Moskvy nikdy ovládat nepřestal – byť je oficiálně už několik let vlastněna anonymním subjektem z Kypru. Popisují i některé pracovní a mimopracovní zážitky s Golovnevem z posledních let, které o jeho vztahu k firmě podle nich svědčí.

Sama společnost Cerva Group se k majetkovým záležitostem nevyjádřila. Veškeré dotazy k akcionářským změnám, které redakce Seznam Zpráv minulý pátek do firmy zaslala, zůstaly i po urgenci bez odpovědi.

V roce 2006 ji majetkově ovládla ruská společnost Vostok-Servis, a to přes akciovou společnost Perspektiva.

K tomu je nutné ale dodat, že od roku 2017 až do letošního dubna byl v obchodním rejstříku zapsán jiný kyperský subjekt – firma Global Infinity Group Limited. A v její éře byl jako skutečný vlastník Cervy uváděn Dmitrij Golovnev, což je mladší bratr bývalého poslance.

Sídlo velkoobchodní firmy i s obřím skladem je na strategickém místě v Jenči u Prahy. Na ruzyňské letiště je to jen kousek.

Ačkoliv sama firma Cerva Group tvrdí, že má nové akcionáře, ani dva měsíce po údajné změně to v praxi není vidět. Vše podstatné zůstává při starém.

Všichni manažeři do jednoho až doposud dlouhá léta pracovali pro ruského vlastníka. Nikdo nový zvenčí – jak je to po každém standardním prodeji běžné – do vedení firmy nepřišel.