Rus v žádosti o občanství zatajil kariéru u tajné služby. Pokuta ho mine

Jde o to, že byl v minulosti důstojníkem ruské tajné služby FSB. V roli vyšetřovatele se ve Vladivostoku mimo jiné podílel na uvěznění známého ruského investigativního novináře ukrajinského původu Grigorije Paska.

Jegorkin, jemuž bylo občanství České republiky uděleno v roce 2020, by přitom za zamlčení důležité informace v žádosti mohl dostat pokutu až 50 tisíc korun. Českého občanství ale proti své vůli už nikdy zbaven být nemůže, právní řád demokratického státu nic takového nepřipouští.

Bývalý důstojník tajné služby pak k tomu na dotaz redakce v červenci sdělil, že to nepovažoval ani za důležité. „Já jsem pracoval na hodně místech – byl jsem advokátem, byl jsem vojenským vyšetřovatelem, byl jsem vyšetřovatel FSB… A já myslím, že tam nemusím psát, v jaké kanceláři jsem seděl,“ vyjádřil Jegorkin názor v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Co přesně do žádosti o občanství napsal, si prý ani nevybavuje.