Obce, kraje a školy se snaží získat vliv na dění v padlé Sberbank

Díky tomu se z GSFT stal se 27 miliardami korun největší věřitel banky. To státní instituci na věřitelské schůzi zabezpečí výsadní hlasovací sílu. Na schůzi věřitelů se totiž bude každá koruna z pohledávky počítat za jeden hlas. Celkem má Sberbank závazky kolem 62 miliard korun. Peníze na jejich úhradu má zajistit prodej úvěrového portfolia Sberbank.

Právě ze strany více než čtyř desítek radnic, krajů, škol a větších podniků tak vzešel odpor proti výsadní pozici a hlasovací síle Garančního systému. Vyzvaly Městský soud v Praze, aby GSFT nemohl hlasovat o klíčových rozhodnutích schůze. Týká se to například hlasování o složení věřitelského výboru.

Za Garanční systém finančního trhu se postavila i Česká národní banka. „ČNB upozorňuje na to, že důvodem podání navrhovatelů nemusí být pouze obava těchto věřitelů třetí skupiny o výši uspokojení jejich pohledávek, ale především neochota akceptovat ustanovení insolvenčního zákona a snaha ovládnout věřitelský výbor,“ uvedla centrální banka ve vyjádření zveřejněném v insolvenčním rejstříku.

Insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová plánuje prodat úvěrové portfolio Sberbank ještě do konce letošního roku. Bance s koncovým vlastníkem v podobě Ruské federace totiž 12. prosince skončí výjimka z amerických sankcí. Podle správkyně by prodloužení prodeje portfolia za toto datum bance právě kvůli sankcím výrazně ztížilo fungování. Stejně tak by pravděpodobně o portfolio Sberbank ztratily kvůli rizikům jiné peněžní ústavy.