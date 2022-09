Města se šikují v boji o peníze ze Sberbank

Rozhořčení kvůli utopeným penězům prosáklo ve městě s 3 200 obyvatel i do kampaně před nadcházejícími komunálními volbami. Dlouhodobě vedení radnice za hospodaření s penězi ve Sberbank kritizuje zastupitel Patrik Reichl.

„Problém vidím v tom, že tam ty peníze několik let ležely a nebyly proinvestovány do potřebné infrastruktury. Jen loni byl rozpočet města na výdajové straně naplněn jen z 52 procent. Město prostě v době nízké inflace neinvestovalo. Proto jsme o těch 25 milionů přišli,“ řekl Seznam Zprávám opoziční zastupitel a lídr uskupení Společně pro Hrušovany 2022.

Aby se situaci pokusilo zachránit, přihlásilo vedení hrušovanské radnice město do insolvenčního řízení Sberbank s pohledávkou ve výši 27,5 milionu korun a rozhodlo se, že se pokusí o širší strategický manévr.

„Aktivitu svazu v této věci vnímám velmi pozitivně, snažíme se městům zajistit co možná nejlepší podmínky v rámci insolvenčního řízení. Velmi důležitá je v tomto ohledu otázka přímého zapojení a bezprostředních informací, které obce potřebují,“ potvrdil Seznam Zprávám předseda SMO František Lukl.

Jejím cílem je, aby se z platformy spolupracujících obcí stala významná věřitelská skupina. Přesný počet aktérů zapojených do této akce říci nechce, je jich ale zatím kolem dvaceti. Iniciativa spolupracuje s pražskou advokátní kanceláří Lechovský & Backa.

Jedním z důvodů, proč Hrušovany oslovily další obce, bylo podle místostarostky Vráblíkové to, že obce a města coby věřitelé nemají zastoupení v prozatímním věřitelském výboru.

„A to i přesto, že naše město žádalo o jmenování do prozatímního věřitelského výboru, kterému navíc podle dostupných informací ani nejsou poskytovány veškeré informace, což vnímáme negativně. Tento stav bychom rádi napravili a máme samozřejmě zájem na tom, aby bylo v rámci insolvenčního řízení dosaženo co nejvyššího uspokojení věřitelů,“ dodává místostarostka Vráblíková.