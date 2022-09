Část vlivných věřitelů Sberbank se bouří proti insolvenční správkyni

Naléhají na soud, aby správkyni nařídil poskytnout strategické informace důležité pro další rozhodování v největším bankovním bankrotu od 90. let. Návrh věřitelů se v insolvenčním rejstříku objevil ve stejný den, kdy insolvenční správkyně oznámila, že zahájí prodej portfolia Sberbank.

„Již od počátku fungování prozatímního věřitelského výboru neposkytovala insolvenční správkyně členům výboru veškeré požadované podklady a/nebo informace pro to, aby členové výboru mohli posoudit, zda insolvenční správkyní navrhovaný způsob prodeje úvěrového portfolia je správný a zda je časový tlak na prodej úvěrového portfolia, který paní insolvenční správkyně tvrdí, založen na spolehlivých zjištěních a analýzách,“ stojí v návrhu části členů věřitelského výboru. Reakci insolvenční správkyně redakce shání.

Právě zbývající čtveřice v pondělí na schůzi výboru přehlasovala rebelanty a správkyni náklady na advokáty a konzultanty odsouhlasila. Správkyni Lužové to otevřelo cestu k zahájení prodeje portfolia banky.

Zástupci věřitelů Sberbank jsou nespokojení mimo jiné s tím, že správkyně chce schválit velké náklady na své poradce a advokáty, aniž by zdůvodnila, že je skutečně potřebuje. Jen na září žádala správkyně výbor o schválení nákladů na konzultanty a právníky ve výši 25,6 milionu korun.

Pokud by se úvěrové portfolio Sberbank prodalo za 50 miliard korun, bude podle rebelantů činit odměna insolvenční správkyně 258 milionů korun. Pokud by se pohledávky Sberbank prodaly jen za polovinu, přišla by si správkyně na 133 milionů. Čísla o skutečné ceně portfolia jsou jen hypotetická, reálnou hodnotu portfolia dosud správkyně tají. Nominální hodnota majetku banky je přibližně 61,6 miliardy.