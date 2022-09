Vysočina je roztrpčená kvůli Sberbank, bude jednat se Stanjurou i ČNB

Očekávalo se, že zájem o pohledávky budou mít hlavně tuzemské bankovní domy. Nakonec však nabídku nikdo nepodal. To vyústilo v insolvenční řízení se Sberbank. V jeho rámci navrhuje správkyně opět rychlý prodej portfolia banky do konce letošního roku, kdy pro Sberbank vyprší výjimky pro využívání důležitých softwarových licencí.

Jsem moc rád, že je Kraj Vysočina členem prozatímního věřitelského výboru. Z dosavadních jednání ale nemám úplně pocit, že by všichni zastupující advokáti sledovali stejný cíl jako my. A tím je pokud možno rychlé a efektivní uspokojení všech věřitelů, kteří mají své peníze ve zkrachovalé Sberbank.

Nebudu to tímto způsobem komentovat. Byla by to irelevantní odpověď. Ptáte se mě na něco, na co v tuto chvíli neumím odpovědět. Je to mimo jiné o obsahu tohoto návrhu. Ten je součástí jednání prozatímního věřitelského výboru, ve kterém přímo nejsem. Kraj Vysočina tam má svého náměstka, kterého delegovala rada. A rada o všech hlasováních ve věřitelském výboru rozhoduje jako kolektivní orgán vždycky po poradě.