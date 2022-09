Vklady ze Sberbank jsou téměř všechny vyplacené. Náhradu dostalo i batole

Státní Garanční systém jim vrátil přes 25 miliard korun. Vyplývá to z informací, které GSFT poskytl redakci SZ Byznys. Klienti s vklady nad 2,5 milionu korun však stejně musejí počkat na výsledek insolvenčního řízení.

„Co do celkové výše pojištěných vkladů je výplata Sberbank tou největší. Co se týče počtu vyplácených klientů, tak největší výplatou v historii byla výplata klientů zkrachovalé Union banky v roce 2003.Tehdy šlo o 130 tisíc klientů. Sberbank je ale se svými více než 121 tisíci klienty hned na druhém místě,“ uvedla výkonná ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.

Z hlediska výplat pojištěných vkladů ze Sberbank, poskytl Garanční systém také několik zajímavých čísel. Nejvíce klientů dorazilo do konce srpna na vyplácející pobočku Komerční banky v Brně. Celkem to bylo 4894 osob. Na druhém místě byla Jihlava s 2103 klienty. Pražská pobočka Komerční banky na Václavském náměstí byla podle počtu vyplacených osob až na třetí pozici.

„Zpravidla nejvíce klientů si pro náhradu přijde v prvních dnech po zahájení výplat. Hned ve středu 9. března to bylo 13 348 klientů, následující den 7 971, v pátek 11. března pak 6 301 klientů. Od konce března se počty klientů za den pohybují v rámci středních a nižších stovek,“ poznamenala ředitelka Garančního systému.

Garanční systém finančního trhu vyplácí v případě bankrotu bank nebo záložen sto procent vkladů. Maximálně však do výše ekvivalentu 100 tisíc eur. To je podle aktuálního kurzu 2,5 milionu korun. Ve výjimečných případech stanovených zákonem to mohl být dvojnásobek. O výplatu náhrad v této mimořádné výši se přihlásilo 309 klientů. Podmínky po vyplacení splnilo 124 z nich.