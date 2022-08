Drahé energie spouští domino krachů. Poroučejí se masny, pekárny i prodejny

„Když jsme si nasimulovali spotřebu elektřiny do konce roku, při současných cenách je to oproti loňsku zvýšení o 95 milionů korun. Jenom v elektřině. To je víc než náš loňský zisk,“ říká majitel MP Krásno Karel Pilčík.

Náklady na energie už podle něj dosahují zhruba deseti procent ceny výrobku, což se však zatím na pultech plně neprojevilo. I tak však zpracovatelé masa a výrobci vědí, že musí přijít další zdražování. Avšak zároveň se bojí, že pak lidé přestanou kupovat kvalitní výrobky.

„Malinko mi připadá, že se už teď víc prodávají kvalitní šunkové salámy než šunky. Uvidíme, co to s lidmi udělá. Podzim bude velmi krutý. Bude hodně o akčním zboží, možná někdo uhne z kvality, protože se levné výrobky asi budou prodávat víc,“ dodává Pilčík podle kterého jsou nejvíce ohrožené šunky nejvyšší jakosti nebo speciality malých a středních podniků.

Právě na ty totiž současné zdražení energií dopadá nejvíc a příliš možností, jak spotřebu energií snížit, nemají.

„Snažíme se šetřit, ale my toho moc nedokážeme. Teploty jsou předepsané, když to zjednoduším, musíme chladit zhruba hektar. Od nuly až třeba po deset stupňů na dílnách. Nemáme kde šetřit. Pro nás je to obrovský problém,“ říká Pilčík s tím, že i když firma přes víkend nechladí například dílny, k jiným opatřením moc sáhnout nemůže.

Domino krachů startuje

Situace už začíná mít fatální dopady. „Za poslední dva měsíce zkrachovaly už dvě firmy. Jsou to zatím spíš malé až střední firmy,“ dodává Pilčík. Jednou ze zmiňovaných firem je společnost Jatky Sojka. Kromě jatek firma s padesátkou zaměstnanců provozovala také osm vlastních prodejen ve třech okresech a dodávala do okolních škol či domovů seniorů. Vše skončilo.

Tím však problémy v masném průmyslu nekončí. „Dalších čtyři až pět firem je teď nabízeno k prodeji. Nejsou to velké firmy, mají tak po 25 lidech. Stejně jako u pekařů začne to padat i u nás. Oni potřebují teplo, my zase chlad. Pořád je potřeba elektřina,“ dodává Pilčík.

Bohužel musíme oznámit, že končíme

Právě pekárny na problém upozorňují už několik měsíců a obětí energetické drahoty je mezi nimi nejvíc. Podle Svazu pekařů a cukrářů letos skončily například pekárny PEK Group ve Strakonicích, Brandýse nad Labem a Šumperku, Mohelnická Pekárna, Pekárna Benešov či Boskovické pekařství.

„Pak je tady větší počet pekáren, které převzali věřitelé a pokoušejí se je provozovat a získat své pohledávky nějak zpět,“ doplňuje Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů ČR.

Příběhy jsou většinou podobné – firmy se na svých dveřích a sociálních sítích smutně loučí se zákazníky, pro které fungovaly i desítky let. Nejnověji například Pekárna a cukrárna Jindra v Děčíně, která přitom byla na trhu více než dvacet let.

„Bohužel Vám musíme oznámit, že k 31. 7. 2022 naše pekárna Jindra končí – ÚPLNĚ. Proč – důvod jistě všichni znáte… neuvěřitelné zvedání cen energií, hlavně plynu, který je pro nás stěžejní, a zároveň neustále se zvedajících cen i surovin a veškerých nákladů… Nám všem je to opravdu líto, již to nejde jinak. Moc Vám všem našim zákazníkům děkujeme za věrnost a přejeme mnoho trpělivosti a štěstí. S pozdravem Krajcsovicsovi s kolektivem Pekárny a cukrárny a Jindra,“ stojí na facebookové stránce pekárny.

Konec pro malé prodejny

A rozhodně nekončí jen zpracovatelé masa či pekárny. Desítky obchodů už kvůli drahým energiím zavřela síť družstevních prodejen COOP.

„Zatím jsou to nižší desítky, ale mnoho prodejců má ještě stále staré ceny energií. Spoustě z nich však během podzimu smlouvy skončí. Stejná situace je i u výrobců. Mnoho z nich navíc potvrzuje, že nemohou sehnat dodavatele, a spadnou tak do spotových cen,“ dodává Pavel Březina, šéf COOP, pod kterým je 2 400 prodejen, převážně v menších obcích a vesnicích.