Až třetina z nás nepřežije zimu, varují firmy

„Vnímám hrozbu, že by někdo mohl propouštět, ale je to na trhu, který je lačný po nových pracovních silách,“ kontroval ministr Síkela. České firmy mají problémy najít zaměstnance, nezaměstnanost je v Česku nejnižší v EU a v současnosti apelují na vládu, ať na trh vpustí více cizinců.

Podle Jaroše by největší smysl dávala přímá pomoc jako „za covidu“. „Ideální by byla obdoba kompenzací, které byly za covidové pandemie. Bylo by fajn, kdyby stát dokázal kompenzovat náklady za energie, které jsou nad úrovní roku 2020. Ale jsme připraveni se bavit. Chápu, že není možné podpořit všechny, ale přimlouval bych se za co nejširší segment,“ navrhuje Jaroš.