Expert: Úsporný tarif letos nepokryje ani jednu zálohu na elektřinu

Ministerstvo průmyslu a obchodu již dříve uvedlo, že na úsporný tarif má jít celkem 40 miliard korun. Původně se měla suma rozdělit v poměru 10 miliard letos, 30 příští rok. Následně úřad rozdělení upravil a letos by mělo jít až o 16 miliard a 24 miliard v roce 2023.

Do celkové podpory se počítá jak příspěvek prostřednictvím úsporného tarifu, tak i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, který činí 599 korun za jednu megawatthodinu elektřiny.

Cena zemního plynu má a bude mít i nadále zásadní dopad na cenu elektřiny. Pokud se k současné situaci přidají ještě problémy s obnovitelnými zdroji, jako v minulém roce, aktuální cena elektřiny ve výši 600 až 700 eur za megawatthodinu může vydržet i do závěru tohoto roku. V takovém případě může koncová cena megawatthodiny silové elektřiny pro domácnosti překročit částku 10 tisíc Kč bez DPH.

To by znamenalo koncovou cenu včetně distribuce, daní a všech ostatních položek u domácností, které elektřinou jen svítí a vaří, 14 846 Kč za megawatthodinu, u domácností, které elektřinu používají také na ohřev vody v bojleru, 13 969 Kč za megawatthodinu a u domácností, které elektřinou i topí, pak 13 092 Kč za megawatthodinu.

Je podle vás v návaznosti na to podpora, kterou dnes představila vláda, dostatečná?

Vláda nepřekvapila a pokud jsme dobře rozuměli vyjádření pana ministra Síkely, tak potvrdila, že domácnosti obdrží v tomto roce pouze 2 tisíce Kč prostřednictvím svého odběrného místa v komoditě elektřina. Počínaje říjnem dojde také k odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které se ale do záloh pro zákazníky nepropíše okamžitě od měsíce října.

Prakticky dojde k následujícímu: 1. Zákazníci budou moci uhradit ve stanovených zálohách o dva tisíce korun méně. To čtyřčlenné rodině v drtivé většině nepokryje ani jednu celou předepsanou měsíční zálohu na elektřinu. 2. Odpuštěný poplatek za obnovitelné zdroje se zákazníkům propíše až do nově stanovených záloh, a to může být až v roce 2023.