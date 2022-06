Ušetřit za elektřinu jde i bezbolestně. Stačí zkontrolovat jistič

V současné době jsou ale podle Jiřího Gavora, výkonného ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií, velkoobchodní ceny buďto na historických maximech nebo blízko pod nimi, přičemž jejich další růst by mohlo zapříčinit jen například úplné zastavení toku ruského plynu. S tím by se dle jeho slov měl měnit také postoj zákazníků k tomu, na jak dlouho fixovat cenu za dodávky energií.

„Pokud by se válečná situace na Ukrajině začala zlepšovat, bude to mít nepochybně pozitivní efekt také na velkoobchodní trh a došlo by k výraznému poklesu cen energií, které by se se zpožděním promítly do konečných cen pro zákazníka. Odběratel, který dnes fixuje na delší dobu, například na tři roky, se prakticky této možnosti pozitivního zvratu vzdává, proto bych spíše dlouhodobé fixace nedoporučoval,“ říká Jiří Gavor.