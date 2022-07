Energetická revoluce: Domácnosti i firmy se stanou dodavateli energií

Na začátku dubna se ČEPS připojil k evropským standardům, a v podpůrných službách tak agregátoři mají produkt mFRR, což je zkratka pro „Manual Frequency Restoration Reserve“ (dříve se používalo terciální regulace, pozn. redakce). Jedná se o reakce na neočekávané změny v síti do 12,5 minuty od okamžiku, kdy o takovou akci ČEPS požádá.

Sofistikovanějším produktem je produkt aFRR, který výkonovou rovnováhu zajišťuje automaticky do sedmi a půl minuty. Dodávat takovou službu není snadné a nemůže ji dělat každý, protože by to mohlo vést k ohrožení stability sítě. Všichni agregátoři proto procházejí certifikačním procesem.