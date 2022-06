Energoporadna odpovídá: Jak ušetřit na jističi a distribuční sazbě

Vybrat správně jistič a distribuční sazbu bývá pro mnoho klientů energetických společností obtížný úkol. Řada domácností zbytečně platí za jističe s vysokým rezervovaným výkonem, protože kdysi je potřebovali, jiní klienti tápou, zda je pro ně výhodná sazba D25d či D45d, nebo zda je nahradit jinou.

Na konkrétní dotazy odpovídají odborníci společnosti Centropol, která je partnerem poradny.

Jističe

Zajímá mě možná úspora správně zvoleným tarifem a hlavním jističem, děkuji.

Úspory mohou být v řádu desetikorun i tisíců, záleží na konkrétním případě. Pro konkrétnější odpověď bychom potřebovali znát Váš současný jistič, distribuční sazbu, roční spotřebu a na co elektřinu v domácnosti či domě používáte.

Uvedeme příklad domácnosti s distribuční sazbou D25d (elektřinou svítí, vaří a ohřívá vodu), která má historicky příkon hlavního jističe 3×40 A, třeba proto, že kdysi v minulosti uvažovali o elektrickém vytápění, ale k realizaci nikdy nedošlo. Změnou velikosti jističe na 3×25 A ušetří ročně přes tisíc korun.

Distribuční sazba Jistič Stálá měsíční platba za rezervovaný výkon (jistič) Ročně s DPH Rozdíl D25d 3x40 A 247 Kč bez DPH 3 586,44 Kč – D25d 3x25 A 155 Kč bez DPH 2250,60 Kč 1 335,84 Kč

Na distribuční sazbu se vyplatí zaměřit také u chat a chalup. Když tam máte nastavenou například D25d a využíváte bojler, který ovšem zapínáte jen v době, kdy tam jste, je výhodná změna na D02d. A pokud chatu navštěvujete především o víkendech, je nejlepší sazba D61d, kdy nízký tarif platí právě o víkendech. Stejně tak se distribuční sazbu vyplatí zkontrolovat u garáží, kůlen či zahrad, které mají svůj elektroměr. V souvislosti s výší jističe a předpokládanou nízkou spotřebou je zde většinou nejvýhodnější sazba D01d.

Podobně jako vhodnou distribuční sazbou může zákazník ušetřit i volbou správného jističe.

Část zákazníků má jističe zbytečně naddimenzované. Za jejich snížení se distributorovi neplatí, pouze elektroinstalační firmě za výměnu (za zvýšení se platí). Pokud je odběrné místo bez topení a ohřevu vody elektřinou, tak je pro rodinný dům dostatečný třífázový jistič 3 × 25 A. Pokud má někdo vyšší, tak je to dáno historicky tím, že tam dříve byly náročnější spotřebiče, nebo mají jednu fázi zbytečně zatíženou a vyplatilo by se jim přepojit některé spotřebiče do méně využitých fází, a tím si umožnit snížení proudové hodnoty jističe.

Důležitá není jen hodnota, ale i správné využití. Většina novějších bytů a domů má už jističe třífázové, ale v některých menších bytech stále najdeme i jističe jednofázové. Rozdíl mezi oběma variantami se dá popsat i tak, že jednofázový jistič znamená jeden kabel pro všechny spotřebiče v daném odběrném místě. Třífázový jistič má k dispozici kabely tři.

Když je využit jistič 1 × 25 A, je do odběrného místa vedena elektřina jedním kabelem s omezením proudového zatížení na 25 A. Když třífázový, jsou to kabely tři s omezením proudového zatížení na 25 A na každém z nich. Ovšem ne všichni s touto kapacitou správně pracují a vytěžují všechny kabely (fáze) rovnoměrně. Pokud někdo například vytápí elektřinou, měl by mít jednotlivé spotřebiče rovnoměrně rozdělené na tři fáze. Když má například šest topných těles, měl by mít na každém kabelu dvě a k jednotlivým fázím přidat rovnoměrně ostatní spotřebiče. Vždy se vyplatí usilovat o co nejvyváženější rozdělení.

Dobrý den, kdysi dávno jsme si nechali zavést na chalupě třífázový proud na cirkulárku, máme proto větší jistič. Kolik prosím stojí jeho zrušení? Na chalupě mám elektrický sporák, elektrický bojler a pračku. Jsme u E.ON. Děkuji za odpověď

Samotné zrušení nic nestojí, jistič je Vaším majetkem, nikoli dodavatele elektřiny. Zaplatíte ale výměnu za nový jistič, což provede elektroinstalační firma, kterou si vyberete. Obvykle tato výměna stojí do 2 000 korun. Následně uzavřete novou smlouvu s dodavatelem elektřiny na novou velikost jističe.

Dobrý den, zajímá mne, z jakého důvodu se vůbec platí za jistič? Ten si přeci při instalaci zaplatím, revizi také a distributor mi poté počítá jakýsi pronájem a jen na to předtím pověsí plombu. Přitom se o jištění v žádném případě nestará a nemá žádné vydání? A čím více odebírám, tím více platím za jistič? Který musí být větší, to mi přijde nelogické. Děkuji za info. Jůn Jaroslav

„Platba za jistič“ je laickou zkratkou skutečného názvu této položky, který zní: platba za rezervovaný příkon. Ten je sice delší, ale lépe vystihuje, za co vlastně odběratel distributorovi platí. Je to za to, že mu distributor v každém okamžiku garantuje v daném odběrném místě příkon právě do síly, kapacity hlavního jističe. Takže vyšší platba za větší, silnější jistič je naopak zcela logická. To, že distributor garantuje dodávku v daném příkonu, generuje neustálé náklady například na budování a údržbu distribuční sítě.

Máme malý rodinný domek s jističem 3×25 A. Již se nestaví a nevím, jestli je ještě důležité ho mít, jak se dá změnit na 3×16 A, jestli to jde, kdo to může provést? A kolik bude výměna stát? Jsme u ČEZ. Děkuji za odpověď. Sky

Výměnu starého jističe za nový provede elektroinstalační firma, kterou si vyberete. Obvykle tato výměna stojí do 2 000 korun. Následně uzavřete novou smlouvu s Vaším dodavatelem elektřiny na novou velikost jističe. Jistič 3×25 A je u rodinného domu standardem, slabší jistič by nemusel vyhovovat. Kapacitu jističe projděte s elektrikářem.

Dobrý večer, chtěla jsem vás poprosit o radu. Jsem u Centropolu, kde odebírám elektřinu. Mám tarif D57d, jelikož jsem topila elektřinou, ale kvůli cenám jsem musela dát druhé topení v krbu, tudíž elektrické topení používám málo. Nebylo by lepší změnit tarif, neplatit zbytečně moc za jističe ? Děkuji za vaši odpověď

Záleží na konkrétní výši spotřeby. Uvažujete správným směrem, navíc dnes jsou již rozdíly v cenách elektřiny v jednotlivých tarifech poměrně malé. Je potřeba znát Vaši velikost jističe a celkovou roční spotřebu, pak lze navrhnout řešení.

Dobrý den, mám na vesnici starý kamenný obytný dům, který patřil k zemědělské usedlosti, a proto je do současné doby opatřen jističem 3×25 A. Dům je využíván pouze v letních měsících s malou spotřebou elektrické energie, vytápění je lokální. Jako spotřebiče mohu uvést třífázový motor okružní pily (4kW), který je téměř nevyužíván, třífázové čerpadlo do vrtu (cca 1,5 kW), průtokový ohřívač nad dřezem (2kW), malý bojler v koupelně a dále běžné bytové spotřebiče bez elelektrického sporáku či vařiče. Sazbu mám D02d. Vyplatí se zde velmi silný jistič 3×25 A? Podle mne by bohatě stačil jistič menší, tedy minimálně 3×20 A. V posledních třech letech mi vycházela cena za jednu KWh mezi 30 až 40 Kč, což se mi jeví jako neúnosné, bude asi hůř. Poraďte mi, prosím.

Bohužel při malých spotřebách se hůře dosahuje nějaké větší efektivity. Jelikož máte třífázové spotřebiče, nelze jistič změnit na jednofázový, kde je významnější úspora na stálé platbě. Snížení jističe na 3×20A je možné, jistě to bude stačit pro spotřebiče, které píšete. Ještě by bylo možné změnit sazbu na D01d, kde je také nižší stálý plat, ale tam záleží na Vaší celkové roční spotřebě, zda o něco vyšší cena za elektřinu vykompenzuje větší snížení stálého platu za jistič.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám rodinný dům, jističe máme 3×25 A, vodu ohříváme v bojleru, z větších spotřebičů jen pračka. Jestli ty jističe nejsou moc velké a jestli je třeba levnější elektřina večer, že by se mohlo prát. Děkují Vrlová

Zpravidla by měl stačit i jistič 3×20A. V případě, že máte bojler, měli byste mít sazbu D25d, což je dvoutarifová sazba, tedy měla byste mít i nízký tarif (NT) osm hodin denně. V té době platíte za distribuci elektřiny nižší cenu a bylo by dobré spustit pračku. V kterých hodinách běží NT, zjistíte na webových stránkách Vašeho distributora. Může to být i během dne, původní název „noční proud“ se proto již nepoužívá.

Dobrý den, mám nemovitost, která byla na podnikání, jistič 110 A, sazba C01D. Za jistič asi 270 Kč, za kWh asi 6,40 Kč. Chtěl jsem změnu na jistič 32 A s tím, že nemovitost již není na podnikání a chci si z ní udělat bydlení. Dámy na ČEZ mi řekly, že bych se změnou stal novým zákazníkem a za 32 A jistič bych platil kolem 1780 Kč měsíčně plus asi 10 Kč za kWh. S pozdravem Dušan Bárta

Bohužel je dnes cena 10 Kč/kWh realitou, ale měsíční platba za jistič taková není. Je otázkou, jakou distribuční sazbu byste měl, tedy na co byste využíval elektřinu. Ale u sazby D02d je měsíční platba za jistič 3×32 A včetně DPH 212,96 Kč, u sazby na elektrické vytápění D57d je platba za jistič 3×32 A včetně DPH 526,35 Kč.

Sazby

Dobrý den, v našem rodinném domě máme tarif D45d a jističe 3×25 A. Spotřebiče: bojler, vaření, myčka, pračka, lednice. Byla by pro nás úspora změna tarifu a popřípadě jističe? Děkuji a přeji pěkný den

Sazba D45d je primárně určená pro přímotopné vytápění, pokud vytápíte jinak, určitě by to stálo za bližší informace o celkové roční spotřebě a způsobu vytápění. Následně lze navrhnout změnu. U distribuční sazby D45d máte nyní 20 hodin elektřiny v nízkém tarifu. Pokud byste distribuční sazbu změnil/a na D25d, budete mít pouze osm hodin elektřiny v nízkém tarifu a ve vysokém tarifu budete platit vyšší cenu za distribuci viz tabulka.

Kolik stojí distribuce (bez DPH, území ČEZ Distribuce, platnost od 1.1.2022, určuje ERÚ)

Distribuční sazba Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) D25d 1703,6 173,98 D45d 249,72 173,98

Dobrý den, prosím o sdělení, kde je možné zjistit dobu, ve které mohu během dne využívat nízký tarif a kdy je k dispozici tarif vysoký. Jako všichni bych ráda šetřila elektrickou energii. Děkuji za odpověď. Hana Horáčková

Vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) se týká pouze takzvaných dvoutarifových distribučních sazeb. O distribuční sazbě rozhoduje distributor a dvoutarifové přiděluje těm odběrným místům, kde se elektřina využívá k ohřevu vody, vytápění nebo k dobíjení elektromobilu.

Aby moha být dvoutarifová sazba přidělena, je nutno doložit revizní zprávu potvrzující instalaci výše zmíněného zařízení. Ve většině českých domácností s běžným vybavením se setkáváme s jednotarifovou sazbou s kódovým označením D01d nebo D02d, dvoutarifové sazby mají označení D25d na bojler (8 hod. NT), D26d na akumulační kamna (8 hod. NT), D27d pro elektromobil (8 hod. NT) a D57d pro přímotopy (dříve kód D45d - 20 hod. NT), hybridní tepelná zařízení (dříve D35d - 16 hod. NT) a tepelná čerpadla (22 hod. NT).

Speciální dvoutarifová sazba pro rekreační zařízení má NT od pátečních 12 hodin do nedělních 22 hodin.

Distribuční sazbu automaticky přepíná podle svých potřeb distributor elektřiny s využitím hromadného dálkového ovládání (HDO). Časy VT a NT distributoři uvádějí na svých webových stránkách, protože se na jednotlivých distribučních územích liší. V rozvaděči na HDO si opíšete svůj kód a na webu distributora si najdete časy přepínání VT a NT.

Chci se zeptat je v této době aktuální VT a NT nebo je jednotná sazba. Mám sazbu D45d. Můj dodavatel mi sdělil, že je pouze jedna sazba, že vysoký a nízký tarif teď není. Děkuji za odpověď. Michálek Radim

Váš dodavatel Vás informoval nepřesně. Distribuční sazba D45d byla dříve přidělována pro přímotopy s nízkým tarifem (NT) 20 hodin během 24 hodin. V současné době (od 1. dubna 2016) je pro přímotopy, hybridní tepelná zařízení a tepelná čerpadla přidělována sazba s kódovým označením D57d s 20 hodinami NT za 24 hodin. Je pravda, že dříve byl významnější rozdíl mezi cenou silové elektřiny ve VT a NT i za distribuci ve VT a NT, nicméně dvojí tarif je stále zachován.

Vaše ceny za distribuci ve vysokém (VT) a nízkém tarifu (NT), pokud jste na území ČEZ Distribuce ukazuje tabulka níže. Ceny silové elektřiny stanovuje Váš dodavatel a domníváme se, že Vás informoval o tom, že právě ceny silové elektřiny jsou shodné pro VT i NT.

Kolik stojí distribuce (bez DPH, území ČEZ Distribuce, platnost od 1.1.2022, určuje ERÚ)

Distribuční sazba Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) D45d 249,72 173,98

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s nízkým tarifem, pokud mám sazbu pro elektrokotel. Ta garantuje NT po 20 hodin denně. Znamená to, že všechny spotřebiče v tu dobu odebírají levnější energii? Není to NT určené pouze pro kotel? Ten se totiž automaticky spíná, ale ostatní spotřebiče jsou jen zapojené do zásuvky. Děkuji. ZK

Na elektrokotel máte pravděpodobně přidělenu distribuční sazbu D57d (možná D45d, pokud byla přidělena dříve) a jak uvádíte, po 20 hodin ze 24 hodin každého dne je vám účtován za distribuci elektřiny nízký tarif (NT). Ten se týká všech spotřebičů, které jsou v té době v činnosti. Přepínání na NT se děje automaticky prostřednictvím hromadného dálkového ovládání (HDO). Cíleně můžete na toto období plánovat zapínání energeticky náročných spotřebičů, jako jsou myčka, pračka, sušička a podobně.

Dobrý den, vytápím rodinný dům s celkovou plochou 144 m2 plynem. Tady je mi jasné, že mám nárok na výhodnější tarif (pro topení). Minulý rok jsem přistavěl na zahradě garsonku o velikosti 20 m2 čtverečných. V garsonce mám podružný jistič, který vede k hlavnímu jističi. V garsonce topím klimatizací. Mám také nárok na výhodnější tarif jako pro topení elektřinou? Děkuji za odpověď.

Jestli „výhodnějším tarifem“ myslíte distribuční sazbu určenou pro elektrické vytápění (D57d), tak pro její přiznání je nutné splnit určité podmínky. Mimo jiné součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 40 procent příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě a také odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti VT, což předpokládáme, že nesplňujete. Na sazbu D57d tedy nárok nemáte.

Když rodinný dům vytápíte plynem, nemáte nárok na distribuční sazbu pro elektrické vytápění, ta se týká jen vytápění elektřinou.

Dobrý den mohu mít vysoký a nízký tarif veden u chaty, kde je klimatizace, dva bojlery, sekáme, vytápíme bazén a máme průtokový ohřívač. Případně, je-li to podmíněno jističi a jakými. Děkuju.

Ano, můžete, pravděpodobně by šlo o distribuční sazbu pro elektrické vytápění (sazba D57d). Musíte splnit podmínky distribuční sazby, především součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 40 procent příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě a také odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti VT. Velikost jističe sazba nijak nelimituje, ta je určena příkonem, který pro Vaše spotřebiče potřebujete.

Do jaké spotřeby MWh elektrické energie je vhodná distribuční sazba D01d a D02d?

Distribuční sazba D01d je vhodná pro velmi nízkou spotřebu kolem 1 MWh ročně, záleží na velikosti jističe. Pro běžné domácnosti s obvyklým vybavením slouží D02d, což jsou obě jednotarifové sazby.

Pro odběrná místa, kde elektřina slouží k ohřevu vody, k vytápění nebo k dobíjení elektromobilů, jsou přidělovány dvoutarifové sazby D25d (bojler), D26d (akumulační kamna), D27d (dobíjení elektromobilu) a D57d (přímotopy, hybridní vytápění, tepelná čerpadla). Po určitou část dne je za distribuci elektřiny účtována nižší cena, tzv. nízký tarif (NT), jinak běží vysoký tarif (VT).

Speciální dvoutarifová sazba pro rekreační zařízení má NT od pátečních 12 hodin do nedělních 22 hodin.

Dobrý den, mám tarif D45d a jistič 3×32A, protože jsem topil elektrickým podlahovým topením. Nyní bude vypnuto a budu vytápět dům pouze krbovými kamny. Můžu si požádat o snížení sazby a po krizi ji případně zase zvýšit? Odběr elektřiny bude tak minimální, že poplatky za jistič a distribuci budou vzhledem ke spotřebě veliké. Děkuji TK

O snížení či změnu distribuční sazby požádat můžete, ale je třeba zvážit, jak je ohřívána voda. Lze přejít na sazbu D02d, nebo pokud máte bojler na D25d. V budoucnu se můžete vrátit (nejdříve za rok) k sazbě D57d – pro elektrické vytápění, sazba D45d již nemůže být sjednána. Budete muset ale doložit revizní zprávu.

Plyn a elektřinu odebíráme od české regionální energetiky. Zajímá mě, z jakého důvodu platíme stejnou sazbu za denní a noční proud. Ještě loni jsme platili za noční odběr jinou cenu. Děkuji. Drábková

Rozdíly v cenách silové elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu (dříve nazývaný noční proud) jsou dnes skutečně velmi malé. Liší se však cena za distribuci elektřiny ve VT a NT a důležitou položku tvoří též cena za rezervovaný příkon (platba za jistič), která je odstupňovaná podle kapacity hlavního jističe.

Jak moc je náročné připravit domácnost na přechod na nízký tarif? Je nutné zavést nové elektrické vedení až k bojleru? A kolik takové řešení průměrně stojí? Děkuji.

Bojler by měl být napájen samostatným kabelem, který bude ovládán sazbovým spínačem. Záleží na konkrétní stavební dispozici. Cena by měla být do 5000 Kč.

Změna dodavatele

Dobrý den, mám několik dotazů. 1. Jaký tarif mám mít v rodinném domě, když ohřívám vodu v elektrickém bojleru, který používám k mytí, ne k topení? 2. Tento rok jsem u MND elektřina i plyn, na konci roku mi končí smlouva a chci poradit u kterého distributora pokračovat? Bydlím ve Středočeském kraji. Děkuji za odpověď

Podle uvedené dispozice by odběrné místo mělo mít sazbu D25d.

Pokud jde o další část dotazu, spojujete dvě zásadní věci, distributor je ten, kdo zajišťuje přepravu elektřiny a plynu prostřednictvím přenosové soustavy neboli sítě vedení (elektrických drátů nebo plynových vedení). Ve Středočeském kraji je distributorem elektřiny společnost ČEZ Distribuce a distributorem plynu společnost GasNet, případně Pražská plynárenská distribuce v okresech Praha východ a Praha západ.

MND je, podobně jako například Centropol, dodavatelem energií. To znamená, že nakupuje elektřinu a zemní plyn od obchodníků a na velkoobchodních trzích a dodává je koncovým zákazníkům. Při úvahách o změně dodavatele si porovnejte jednotlivé nabídky a vyberte tu pro vás nejvhodnější.

Doporučujeme orientovat se na stabilní dodavatele. Pokud budete preferovat produkt s fixovanou cenou na období smluvního závazku, doporučujeme u elektřiny fixaci ceny na jeden, maximálně dva roky a u zemního plynu spíše na jeden rok.

Dobrý den. 20.4. 2022 jsem prodloužil končící smlouvu o jeden rok na dodávku elektřiny s dodavatelem (končící smlouva nebyla vypovězena a dle smlouvy byla tedy automaticky prodloužena o rok). Následně byla dodavatelem a stanovena cena 4 838 Kč včetně DPH. Nyní mi přišel 20.6. dopis, že smlouva byla prolongována a návrh na uzavření nové smlouvy se stejnou cenou na dva roky s tím, že musím tuto novou smlouvu uzavřít do 25.6. Jinak mi nezaručují cenu dodávané energie. V novém dodatku smlouvy také není garantována cena. Je tam vyhrazena možnost dodavatele cenu měnit, s tím že mi bude oznámena a mohu v rámci 30denní výpovědi odejít k jinému dodavateli. Nevím, zda mám na toto přistoupit. Děkuji za odpověď. J.Š.

Pokud máte nyní cenu pevnou (fixovanou) na jeden rok (do 20.4.2023) za cenu, kterou uvádíte, tak doporučujeme novou smlouvu nepodepisovat z důvodu, který uvádíte (cena nebude garantována).

Pokud ani nyní nemáte cenu garantovanou, ale se svým dodavatelem jste spokojen/a (nechcete odejít, dodavatel se chová vstřícně, srozumitelně odpovídá na Vaše dotazy apod.), vzhledem k predikované ceně (4838 Kč/MWh silové elektřiny), smlouvu můžete klidně podepsat. Je potřeba si ale uvědomit, že když dodavatel cenu nezvýší, tak od smlouvy nebudete moci dva roky odstoupit. Dodavatel ale cenu zvýšit může a pokud se tak stane, máte právo na odstoupení od smlouvy.

Dobrý den, v srpnu mi končí fixace plynu po dvou letech, mám prodloužit fixaci opět na dva roky? Jsem u Innogy. Také mi nabídli, že mám přejít od ČEZ, kde mám elektřinu na neurčito a nezafixovanou, že to u Innogy při fixaci na dva roky budu mít výhodněji, můžete mi prosím poradit, co dělat? Bydlím v rodinném domě sama se starou maminkou a nemá kdo poradit, děkuji.

Požádejte svého dodavatele plynu o cenovou nabídku. Vzhledem k tomu, že jste stálým zákazníkem, tak pro vás dodavatel nakupoval (platí pro stabilní dodavatele) zemní plyn postupně a cena by mohla být příznivější, než když budete dodavatel měnit. Pokud bude cena blízko 2 tis. Kč bez DPH za MWh zemního plynu (komoditní složka ceny), doporučovali bychom smlouvu uzavřít až na období dvou let. Také můžete oslovit svého dodavatele elektřiny o cenovou nabídku na zemní plyn a obráceně. Vždy si porovnejte náklady. V současné situaci vám pravděpodobně vyjde, že je lepší zůstat s elektřinou a zemním plynem u svých dodavatelů. Pravděpodobně neobdržíte cenově výhodnější nabídku elektřiny s fixovanou cenou na dva roky od svého dodavatele zemního plynu než aktuálně platíte za elektřinu u ČEZ.

Predikovat vývoj cen v současné situaci, kdy je energetický trh ze známých důvodů velmi nervózní, je náročné. Bohužel se ceny energií nevrátí na cenové hladiny, na které jsme byli ještě donedávna zvyklí.

Dobrý den. Využívám Vaši poradnu a prosím o radu. Můj dodavatel elektrické energie je dlouhá léta ČEZ, nikdy jsem neměl jiného dodavatele. Moje současná sazba je D45d, což znamená, že elektrickou energii používám na svícení, vaření, ohřev vody a vytápění (jistič 3×25A). Do srpna letošního roku mám fixovanou sazbu Elektřina – na 2 roky na míru. Za loňskou sezonu jsem měl spotřebu: VT 0,497 MWh , NT 19,793 MWh, celková roční cena 63 815 Kč. Protože předpokládám podobnou spotřebu i pro další sezonu, prosím o radu, jak se co nejlépe zachovat, aby při dnešním zdražování elektrické energie byla výsledná roční cena za používání co nejvýhodnější. Děkuji za odpověď a s přáním hezkého dne jsem Antonín Běhavý.

Zejména se soustředit na úspory, to je dnes asi jediná obrana proti rostoucím nákladům. Konkrétní úsporná opatření lze najít v článku níže. Ve Vašem případě by stálo za úvahu zhodnotit možnost přechodu na vytápění s pomocí tepelného čerpadla. Při změně budete moci využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Obraťte se na svého dodavatele a požádejte a) cenovou nabídku na elektřinu, kterou si porovnejte s cenami u stabilních dodavatelů a b) požádejte svého dodavatele o návrh řešení na změnu vytápění (instalace tepelného čerpadla). Od dodavatele chtějte kalkulaci doby návratnosti a celkové úspory na energiích. Pokud nemáte zateplený dům a máte například netěsnící okna, zajímejte se také o tyto změny. Bohužel máte vysokou spotřebu a její snížení bude vyžadovat větší investice.

Ostatní

Úsporný tarif se bude týkat všech domácností nebo jen těch, které plynem a elektřinou vytápějí?

Úsporný tarif by se měl týkat všech odběrných míst s výjimkou rekreačních objektů.

Máme na venkově domek, přikoupili jsme jeho druhou polovinu a v současné době tedy platíme za dva elektroměry. Šlo by tyto dvě domácnosti sloučit do jedné? Jakou formou? Děkuji za odpověď.

Ano, šlo, tzv. sloučením odběrných míst. Toto provádí elektroinstalační firma, kterou si vyberete, a ohledně administrativního vyřízení záležitosti se obraťte na svého dodavatele elektřiny. S největší pravděpodobností bude jeden hlavní jistič navýšen, nicméně ve výsledku budete platit nižší stálé platy než za dva jističe dohromady.

Odběrné místo s nulovou spotřebou kWh (3×25 A) . Roční faktura 2000 Kč. Nemají Vaši odborníci pocit, že to už je za hranou? A to i při diktátu nových cen za elektřinu ještě dodavateli nestačí, a i nyní dál opět zvyšuje pevné měsíční platby. Pamatuji časy, kdy žádné platby za jistič nebyly, DPH také ne.

Je mylné domnívat se, že při nulové spotřebě budete mít ve vyúčtování 0. Existuje povinnost platit poplatek za rezervovanou kapacitu, a tato povinnost vyplývá ze samotné registrace odběrného místa. U Vašeho jističe 3×25 A činí u distribuční sazby D02d poplatek za rezervovanou kapacitu včetně DPH 165,77 Kč měsíčně, což ročně představuje 1 989 Kč, tedy přibližně Vámi uváděnou částku.

Pokud máte jinou distribuční sazbu, bude se výsledná suma lišit, ale další údaje neuvádíte. Možná by ve Vašem případě bylo vhodné uvažovat o změně distribuční sazby. Například u D01d je platba za jistič včetně DPH 64,13 Kč měsíčně. Další možností je změna velikosti jističe, například platba za jistič 3×20 A v sazbě D02d činí včetně DPH 133,10 Kč měsíčně, u sazby D01d je to měsíčně 50,82 Kč.

Pokud bychom znali způsob využití odběrného místa (např. garáž), mohli bychom doporučit konkrétní změnu. Ve vašem případě změnou pravděpodobně ušetříte. Možná jde ve Vašem případě o dočasný stav (nulový odběr), potřebovali bychom více informací, abychom mohli doporučit vhodné řešení.

Přecházím z plynového topení na tepelné čerpadlo. Elektřinu platím E.On, jak mám postupovat? Jsem důchodkyně a žiji v domě sama, nevím, jaký tarif by byl pro mě vhodný. Také ohřev vody a vaření je na elektřinu. Kdo by mně správně poradil? Děkuji.

Přechod z plynového topení na tepelné čerpadlo je velmi zásadní a vyžaduje značnou investici. Aktuálně pro tento typ výměny nebudete moci čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Doporučujeme oslovit odbornou firmu, aby posoudila Vaši nemovitost a provoz v domácnosti z hlediska vhodnosti vytápění s využitím tepelného čerpadla, a jeho případné kapacity.

Po odborné firmě chtějte kalkulaci spotřeby elektřiny po instalaci tepelného čerpadla včetně celkových nákladů na vytápění a porovnání se současnými náklady. Nemusí jít o nejvýhodnější investici, kterou může ale být například zateplení Vašeho domu.

Pokud byste se k instalaci tepelného čerpadla rozhodla, na základě revizní zprávy Vám distributor přidělí distribuční sazbu D57d, což znamená, že za distribuci elektřiny bude po 20 hodin ze 24 hodin každého dne účtován takzvaný nízký tarif (NT). Všechny spotřebiče, které budou v té době v chodu, tedy budou odebírat elektřinu za nižší cenu za distribuci.

Za rok 2021 mi nepřiměřeně stoupla spotřeba v kWh, o 1 300 kWh, doplatek činil 10 200 korun. Jde o malý domek, obývaný jednou osobou, sazba D45d. Zavolala jsem odborníka, který přeměřil všechny spotřebiče. Nenašel žádnou závadu. Řekl, že se mám obrátit na ČEZ a požádat o kontrolu měřidla. Napsala jsem na ČEZ dva e-maily, bez odezvy. Je kontrola měřidla zpoplatněna? Děkuji za odpověď.

Je možné požádat distributora (nejčastěji prostřednictvím Vašeho dodavatele elektřiny) o úřední ověření elektroměru. Zde platí pravidlo: pokud se ověřením zjistí, že je elektroměr v pořádku, platí úkon zákazník, pokud se ověřením zjistí, že elektroměr není v pořádku, zákazník ověření neplatí.

Cena za ověření je dle typu elektroměru přibližně 1 000 korun. Zvýšení spotřeby o 1 300 kWh není zase tak velké, a to samotné nemohlo způsobit takto vysoký doplatek. Je potřeba brát v potaz, že zima 2020/2021 byla extrémně studená a i jaro 2021 bylo velmi chladné, což ve většině případů způsobilo vyšší spotřeby a tím i vyšší platby.

Dobrý den, je v novele EZ stanovena lhůta do kdy musí při přechodu z režimu DPI „nový“ dodavatel energií zahájit svoje dodávky spotřebitelovi od data podpisu Smlouvy? V původním znění Zákona tato lhůta stanovena nebyla a „noví“ dodavatelé si stanovovali lhůty podle svých „potřeb“ a to tak, že nebyly výjimky zahajovat dodávky až po lhůtě i dvou až třech měsíců od podpisu Smlouvy. Pokud tato povinnost není stanovena (kupř. max. 15 kal. dní a to včetně OTE a distributora), potom je to podle mé zkušenosti hrubá chyba a v souvislosti s novým opatřením automatického převedení k DPI po třech měsících režimu DPI jako k „novému“ dodavateli jde o nedomyšlené řešení. Potom je třeba Zákon doplnit a nenechat spotřebitele postiženého režimem DPI naprosto bezmocným a nechat ho padnout do zájmů DPI. Děkuji za odpověď. S pozdravem Jičínský.

Již v původním znění energetického zákona je stanovena lhůta pro změnu dodavatele při odchodu z DPI. Je to celkem deset dní pro distributora, operátora trhu s elektřinou a nového a původního dodavatele (DPI). Datum předpokládaného zahájení dodávky je předmětem dohody mezi odběratelem a novým dodavatelem a je ukotveno ve smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách. Pokud tedy dodavatel stanovený termín nedodrží, potenciální zákazník může od takové smlouvy odstoupit.

Aktuální novela energetického zákona navíc obsahuje změnu, že pokud si zákazník v režimu DPI nenajde nového stálého dodavatele energií ve (nově zkrácené) lhůtě tří měsíců, automaticky se jeho novým dodavatelem stává dodavatel poslední instance, v jehož je péči, a přechází na jeho standardní ceníky pro nové zákazníky.