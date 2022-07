Tepelné čerpadlo může v paneláku ušetřit. Ale je to práce

„V průměrném bytě s centrálním vytápěním o velikosti cca 70 metrů čtverečních by se měla spotřeba elektřiny pohybovat okolo 2,6 megawatthodin za rok a okolo 5,5 MWh u tepla. V případě společné plynové kotelny v domě by měla být optimální spotřeba tepla okolo 4,2 MWh. Tato čísla se samozřejmě budou lišit případ od případu, jde o průměr. Pokud má člověk výrazně vyšší spotřebu, pak je dobré se nad tím zamyslet,“ říká mluvčí energetické skupiny ČEZ Roman Gazdík.

Až do loňska obyvatelé domů při odpojování od centrálního zásobování teplem volili vlastní kotelny zpravidla na plyn. To se při současných cenách ukazuje jako slepá ulička. „Dnes je řešením spíš tepelné čerpadlo, případně tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaikou,“ říká Jiří Polívka z firmy AC Heating, která tyto technologie dodává.

Podle Borůvky bylo zprvu obtížné obyvatele domu pro investici získat. „Připravovali jsme to skoro dva roky, členové to nakonec schválili asi čtyřpětinovou většinou,“ říká. Většinu investice SVJ pokrylo z úspor, lidé se shodli, že budou sedm let odvádět do společného fondu stejné zálohy, jaké by platili za teplo Veolii. Dnes díky tomu mají investici víceméně splacenou. Náklady na topení a teplou vodu jim klesly tak, že i když SVJ jako klient zkrachovalé firmy Bohemia Energy spadlo loni na čas do režimu dodavatele poslední instance a prudce mu stouply náklady na elektřinu pro čerpadla, vracelo letos svým členům přeplatky.