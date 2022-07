České firmy najely na „válečné“ rozpočty. Šetří i na vypínání spotřebičů

Příběhy, které mají také inspirovat, přineseme v následujících týdnech v letním seriálu s podtitulem „Halíře dělají talíře“. V detailu se podíváme na to, na čem se šetří v gastronomii, dopravě, výrobě, službách nebo obchodu.

Společným jmenovatelem je nejistota, kterou podnikatelé spojují s tím, co bude na podzim a příští rok. Sešly se hned tři důvody – firmy škrtají, protože je finančně vyčerpal covid. Protože jim výrazně rostou náklady, především za energie, materiály a zaměstnance. A začínají počítat s tím, že bude hůř i kvůli napjatým rozpočtům domácností.

„Na každé prodejně svítíme v několika režimech tak, aby osvětlení kopírovalo špičku návštěvnosti. Když je hodně zákazníků, svítíme naplno a v době, kdy je na prodejně méně lidí, je osvětlení tlumené. Divil byste se, ale na osvětlení ušetříme miliony korun ročně,“ nabízí svůj recept na to, jak ustát turbulence na trhu. V úplných detailech hledají úspory i ostatní podnikatelé.

„Personál dostal příkaz vypínat elektřinu. Je pro nás zásadní teď šetřit zdroje. Když to není jejich, tak svítí všude. Musí třeba vypínat kávovary na noc, protože je to žrout elektřiny,“ popsal.

Podle Luboše Kastnera, který spravuje několik restaurací a zájmy gastronomů hájí v dresu profesního cechu Asociace malých a středních podnikatelů, musí gastronomové „brutálně šetřit na všem a zdražovat co nejméně“. „Ceny budou růst a hosté ve svých nárocích nepoleví. Budou proto více své peníze utrácet tam, kde služba bude odpovídat očekáváním a dobrému zákaznickému zážitku.“

„Klíč k záchraně českého gastra v mnohém závisí na ceně piva. Nestačí ale jen zdražit,“ naráží na to, že lepší pozici do budoucna bude mít ten, kdo nabídne prvotřídní kvalitu.

Ve výrobních závodech jsou častým tématem investice do alternativní energetiky. Řada společností uvažuje o tom, jak druhotně využít energie z výroby a v plánu má instalaci fotovoltaiky na střechách. Není to tedy jen o škrtech. Pro továrníky, ale i některé obchodníky, jsou důležité investice do automatizace a robotizace.