Sleva až 16 tisíc. Ministerstvo spočítalo, kolik vám ušetří úsporný tarif

Aktuálně se pracuje se dvěma možnostmi řešení. „První variantou je to, že vláda poskytne až 10 miliard korun na modernizaci tepláren. Teplárny se výměnou za to zaručily, že odběratelům nezvednou ceny,“ uvádí Trefancová. Dodává však, že modernizace tepláren podléhá notifikaci ze strany Evropské komise.

Finální podobu úsporného tarifu zatím neznají ani sami dodavatelé. „Počítáme s tím, že ho promítneme přímo do záloh našim zákazníkům co nejdříve. Říjnový termín lze stihnout. Bude to znamenat úpravu IT systémů a systémů fakturace,“ říká mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík.