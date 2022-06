Otázky a odpovědi: Kolik lidé ušetří s úsporným tarifem a jak bude fungovat?

Už od února se mluví o úsporném tarifu, který má domácnostem pomoct s vysokými cenami energií. Ten ve středu schválila vláda v rámci tzv. válečného balíčku. Představila ale jen jeho obecný rámec a konečnou podobu ve formě nařízení vlády chce oznámit v řádu týdnů.

Kdy se úspory projeví na fakturách domácností za energie?

Cílem vlády je mít úsporný tarif hotový tak, aby jej domácnosti mohly využít od začátku letošní topné sezony. Měl by tedy začít platit od 1. října 2022.

Na kolik přijde úsporný tarif státní kasu?

Na válečný balíček stát vyčlení celkem 66 miliard korun, z toho má jít část na úsporný tarif. „Předběžně jsme si na podporu domácností vyhradili 27 miliard korun,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) na tiskové konferenci po jednání vlády.

Jak bude úsporný tarif vypadat?

Dodavatelé energií budou svým odběratelům část jejich spotřeby účtovat za sníženou cenu a cenový rozdíl jim pak stát dorovná. Toto řešení má výrazně motivovat odběratele ke snižování spotřeby elektřiny i plynu, budou se totiž logicky snažit vejít do limitu levnější energie.

Kolik spotřeby bude stát dotovat?

Zatím se předpokládá, že část spotřeby elektřiny a plynu, na kterou podle jednotlivých distribučních sazeb domácnosti získají slevu, by se měla pohybovat mezi 15 až 20 procenty spotřeby. „Bude stanovena průměrná spotřeba u elektřiny dle distribučních sazeb, u zemního plynu podle pásem spotřeby. Průměrnou spotřebu by mohl definovat distributor. Na průměrnou spotřebu bude poskytnuta sleva a spotřeba nad rámec bude za cenu standardní,“ říká marketingový ředitel dodavatele energií Centropol Jiří Matoušek. Podobně to bude fungovat i v případě plynu.

„Je třeba si uvědomit, že vláda nastaví takové schéma, na základě kterého může slevu zvyšovat, pokud ceny dál porostou. Logicky chtějí zachovat princip úspory,“ vysvětlil.

Kolik peněz domácnosti ušetří za elektřinu?

Dodavatel energií Centropol na základě zatím dostupných informací vypracoval analýzu dopadů úsporného tarifu na ceny elektřiny a plynu. Bytová jednotka, která elektřinou svítí a vaří (sazba D02d) by při aktuálním odhadu kolik bude stát elektřina na začátku roku 2023 zaplatila za MWh elektřiny 9 401,5 Kč s DPH. S úsporným tarifem by však platila méně, a to 7 042 Kč. Ušetří tak 2 359 Kč.

Pokud domácnost elektřinou svítí, vaří a ohřívá s ní i vodu (sazba D25d), zaplatila by v příštím roce 8 524,5 Kč za MWh, S úsporným tarifem by jí MWh vyšla na 6 165 Kč. Domku, který navíc elektřinou i topí (sazba D57d) podle předpokladů naroste cena za MWh elektřiny na 7 647,4 Kč, ale úsporný tarif cenu sníží na 5 287,9 Kč včetně DPH.

Kolik peněz domácnosti ušetří za plyn?

Domácnosti se spotřebou plynu do 1,89 MWh podle výpočtů Centropolu vyjde od začátku příštího roku MWh zemního plynu na 3 746,7 Kč s DPH, s úsporným tarifem by to bylo 2 657,7 Kč. Při spotřebě od 1,89 MWh do 7,56 MWh cena vyšplhá na 3 429,8 Kč. Po započtení úsporného tarifu by v této sazbě zákazníci zaplatili 2 340,8 Kč za MWh. Při spotřebě 7,56 MWh až 15 MWh by odběratelé za MWh plynu bez úsporného tarifu zaplatili 2 762 Kč, s ním ušetří 1 089 Kč.

Pro koho je úsporný tarif určen?

Na tuto formu pomoci by měly dosáhnou všechny domácnosti, tedy nejen ty nízkopříjmové, jak se původně zamýšlelo, ale i střední třída. Tarif se však nevztahuje na spotřebu chat a chalup, tedy na tzv. víkendový tarif elektřiny označovaný jako D61d. Stejně tak nepomůže s dobíjením elektromobilů a těm, kteří odebírají teplo přímo z tepláren, které v Česku využívají čtyři miliony lidí. „Vláda se také zabývá tím, jak vyřešit plynové kotelny v bytových domech,“ říká Matoušek.

Tento problém chce však vláda ještě dořešit, jak uvedl na tiskové konferenci Síkela. „Řešení pro teplárny vládní úředníci zpracovávají. Jsou si vědomi, že domácnosti s dálkovým vytápěním budou muset být řešeny také,“ dodává k tomu Matoušek. Speciální tarif také není určen firmám.

Musí se o úsporný tarif žádat?

Na rozdíl od příspěvků na bydlení domácnosti se o úsporný tarif nikde žádat nemusí. Dodavatelé domácnostem cenu sníží automaticky a promítnou ji pak do faktur za energie.

Jsou ve hře i další varianty pomoci?

Podle Matouška neexistuje ideální řešení, kterým by stát mohl drahé energie kompenzovat. Kromě úsporného tarifu a příspěvků na bydlení o který mohou žádat lidé ve finanční nouzi, vláda také zruší pro firmy a domácnosti poplatek za obnovitelné zdroje (OZE). Opatření bude platit od října a po celý příští rok. „To je samozřejmě implementačně rychlejší varianta, která má své výhody, ale nemotivuje tolik k energetickým úsporám,“ upozorňuje Matoušek. Odpuštění poplatků za OZE na rozdíl od úsporného tarifu pomůže i firmám.

Kdy by měl být úsporný tarif připravený?

Aby dodavatelé stihli uskutečnit všechny změny včas, měla by přesnou podobu úsporného tarifu vláda dokončit zhruba za měsíc. „Do konce června by bylo dobré mít rámec pro implementaci u jednotlivých dodavatelů – tedy že půjde o slevu, jejíž výše se může v čase měnit, půjde o slevu do určité výše spotřeby a formát prezentace výše státního příspěvku či výše slevy ve vyúčtování,“ uvádí příklady Matoušek.