Ceny elektřiny a plynu dramaticky rostou. Jak pomůže stát?

První přijde na mysl plánovaný úsporný tarif. Ten by měl začít platit 1. října a celková výše měsíční úlevy by se pro některé domácnosti mohla podle Ministerstva průmyslu a obchodu dostat až na 30 tisíc.

Peníze budou odečteny přímo z účtů za energie, takže o podporu nebudou domácnosti muset nijak složitě žádat. Podpora se bude týkat účtů za elektřinu i plyn, ale i za teplo. Na pomoc domácnostem vyhradilo ministerstvo 23 miliard korun, dalších 10 miliard bude investovat do teplárenství a 3,6 miliardy obdrží jako kompenzaci majitelé kotlů.

Za druhé těchto 30 procent (v Praze 35 procent) čistého příjmu domácnosti nesmí přesáhnout stanovenou částku normativních nákladů na bydlení, viz tabulky, které jsou platné od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Mimořádnou okamžitou pomoc lze využít i vícekrát do roka, vše záleží na posouzení úřadů. Ty by měly být nově flexibilnější, a měly by tak umožnit poskytnutí pomoci více domácnostem.