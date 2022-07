Komentář: Úsporný tarif nemá smysl hodnotit. Nevíme, jak bude vypadat

Pak tu jsou propočteny různé alternativní výše paušálních slev na megawatthodinu odebrané elektřiny, opět podle konkrétních tarifů. Například domácnost, která elektřinou svítí a vaří na ní, by dostala dvou- či třítisícovou slevu na spotřebovanou megawatthodinu. Rodina, která topí plynem, by na spotřebovanou megawatthodinu dostala 5 tisíc či 7,5 tisíce slevy.

Pokud se koncem července nerozjede po plánované servisní odstávce plynovod NordStream, dojde na krizové scénáře. Ceny nedostatkového plynu vyletí do těžko představitelných výšin a strhnou s sebou ceny elektřiny i tepla. Trh by se rozpadl a došlo by na nouzový přídělový systém, fakticky už za regulované ceny. Úsporný tarif i vládní rozpočet na něj by pak asi vypadal úplně jinak než dnes zvažované varianty.