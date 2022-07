Poslanci projednají úsporný energetický tarif. Pomůže většině Čechů

Poslanci ve čtvrtek v 11 hodin začnou projednávat zavedení úsporného tarifu na energie, do něhož by vláda premiéra Petra Fialy (ODS) mohla nalít až 30 miliard korun.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) návrh, se kterým před poslance předstupuje, označil za nákladní vozík, do něhož se dá naložit pomoc a rozvézt do jednotlivých domácností. „Jakou velkou částku do toho vozíku dáme a komu ji přesně rozvezeme, bude už na rozhodnutí vlády na přelomu července a srpna,“ uvedl.