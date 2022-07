Expert: Do duše Putinovi nikdo nevidí. Zastavení plynu není pro Rusy výhodné

Hrozí Evropě dlouhodobý výpadek v dodávkách ruského plynu? A co by to znamenalo pro domácnosti i firmy v zemích závislých na ruských surovinách, ke kterým Česko patří? Odpovídá zástupce dodavatelů energií.

Evropou se šíří strach z dalšího stupňování energetické krize. Podle ruské společnosti Gazprom totiž není možné zaručit bezproblémový provoz plynovodu Nord Stream vedoucího do Německa. Ten aktuálně prochází plánovanou technickou přestávkou, která končí přesně za týden.

Hostem Ptám se já byl Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií, člen vládního Výboru pro udržitelnou energetiku z firmy ENA.

Evropská Unie v čele s českým předsednictvím chystá varianty řešení a pomoc pro nejvíce zasažené země. Maďarsko, výrazně závislé na ruských surovinách, už vyhlásilo stav energetické nouze a šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová varuje, že další výpadky v dodávkách plynu můžou řadu zemí uvrhnout do recese.

České ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje uvolnit ruce firmám, aby mohly v případě výpadku ruského plynu složitou situaci zvládnout. Současná pravidla totiž, podle šéfa resortu Josefa Síkely, nejsou na dlouhodobý výpadek stavěná.

Zásadní roli ovšem, podle ministra, sehrají úspory, ke kterým budou muset české i evropské domácnosti přistoupit. Jinak bude jen těžké udržet v chodu zásadní průmyslová odvětví.

Jak přežije Česko a Evropa následující topnou sezónu?

Jaká omezení se nevyhnou jednotlivcům i firmám, kvůli váznoucím dodávkám ruských surovin?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:18 - Evropa se připravuje na to nejhorší: úplné zastavení dodávek plynu. Podle mě to ale není ta nejpravděpodobnější cesta. Nemyslím si, že pro Rusko je výhodná situace , kdy by zcela zastavilo tok suroviny. Potom i tok peněz z Evropy by byl nula.

3:58 - (O možném zastavení ruských dodávek) Přímo do duše Putinovi nikdo nevidí, rozhodnutí mohou být tvrdší, daleko nebezpečnější. Myslím si, že na druhou stranu ten extrémně dobrý scénář, že za týden nám Gazprom řekne: Odstávka skončila a najíždíme na 100%, ten také nenastane.

5:30 - (Obnovení dodávek Gazpromem) Podle mého názoru tam bude určitá časová prodleva, pár dnů, týden. (…) A kapacita plynovodu nepojede na 100%.

7:08 - Domácnosti stejně jako kritická infrastruktura přijdou (při omezování dodávek plynu) až nakonec. Nicméně, ta vysoká cena nás nutí už od začátku přijímat úsporná opatření. A tím nejjednodušším je snižování teploty pro vytápění.

10:37 - Nemůžeme odříznout domácnosti od plynu. Na druhé straně by bylo velmi žádoucí, aby i oni, tito neregulovatelní odběratelé, omezili svůj odběr.

11:30 - Pojmenování úsporný tarif je eufemismus. Není to přímo navázáno na úspory, dostane to opravdu každý. (…) Bude se zřejmě jednat o pevnou částku a je to určitý finanční bonus. Ale já vládu neodsuzuji, protože ta pomoc je urgentní, mohla přijít i dříve.

14:30 - Každý stát v prvé řadě míří pomoc na voliče, na obyvatelstvo. Průmysl se obvykle dostává na řadu později. A to je možná škoda, protože jsme zaměstnanci a potřebujme vydělávat.

15:20 - Pokud by došlo k plnému přerušení dodávek, tak s tím, co máme v zásobnících nevydržíme tak dlouho. (…) K regulaci a k rušení provozu některých podniků by muselo dojít.