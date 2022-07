Otázky a odpovědi: Jak funguje úsporný tarif a kolik dostanete

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo několik modelových příkladů, které ukazují konkrétní modely, jak by uživatelé jednotlivých tarifů mohli ušetřit. Přesnou podobu tarifu se ale podle čtvrtečního prohlášení ministra Síkely dozvíme až v průběhu srpna. Vláda zatím počítá s pomocí na 15 až 20 procent spotřeby elektřiny i plynu domácností.

„Bude stanovena průměrná spotřeba u elektřiny dle distribučních sazeb, u zemního plynu podle pásem spotřeby. Průměrnou spotřebu by mohl definovat distributor. Na průměrnou spotřebu bude poskytnuta sleva a spotřeba nad rámec bude za cenu standardní,“ řekl dříve marketingový ředitel dodavatele energií Centropol Jiří Matoušek.

Co když odebírám teplo přímo z teplárny?

Co se týče tepláren, nemá vláda stále jedno konkrétní řešení. Podle Síkely zatím pracují se dvěma variantami. „První variantou je to, že vláda poskytne až 10 miliard korun na modernizaci tepláren. Teplárny se výměnou za to zaručily, že odběratelům nezvednou ceny,“ uvádí Trefancová. Modernizace tepláren podle ní ale podléhá notifikaci Evropské komise, tudíž zatím není jasné, jestli bude investice možná.