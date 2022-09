Neuniká vám z domu teplo? Správnou tloušťkou izolace lze ušetřit tisíce

Vlastním kamenný dům z roku 1830 vytápěný plynem a částečně krbovými kamny, dům je stejně jako ostatní domy v ulici v památkové zóně UNESCO v Krupce. Památkový odbor zamítl žádost na zateplení domu, nepovoluje okna s izolačním sklem, rámy do 4 cm, nepovolí instalaci fotovoltaiky na střeše ani jinde na zahradě. Co radíte vlastníkům takových domů? Památkových zón ve městech je opravdu hodně. Děkuji

Zajímalo by mne, jaký materiál zvolit pro zateplení stropu ze strany nevyužívané půdy. Díval jsem se předběžně na Isover Uni s pokládkou ve dvou vrstvách. Jakou minimální tloušťku tohoto materiálu doporučujete, aby to byly efektivně vynaložené peníze? Nechci foukanou minerální vatu. V budoucnu bych pak zvolený materiál, v případě využití půdy k bydlení, s výhodou využil pro zateplení šikmé střechy mezi krovy.

Mám 45 až 60 cm cihelné zdivo. Osm centimetrů polystyren. 23 centimetrů climatizer plus strop. Okna dřevo koeficient 1,1 + argon. Co by se ještě vyplatilo udělat?

Jsem majitelem řadového rodinného domu, uprostřed řady šesti domků. Sousedím tedy se dvěma štítovými zdmi, z toho je jedna štít. Zeď je zateplena sousedem a na půdě mám již mnoho let nafoukanou minerální vlnu (cca 20 cm). Doplňuji, že štítové zdi jsou odskočeny a tzv. cikcak a sousedím vždy s půdou jednoho souseda a dvěma šikmými částmi pod sedlovou střechou. Všechna okna mám plastová s dvojskly. Je mi již 76 let a žiji sám, další větší investice do zateplení, tepelného čerpadla a fotovoltaiky se mi jeví, vzhledem k mému věku atd., jako neekonomické. Vytápím kondenzačním plynovým kotlem a jedinou možnost vidím v šetrném vytápění, topím pouze v jedné přízemní místnosti (obývák) na 19 stupňů a v koupelně + WC na 17 stupňů. Poslední fakturovaná spotřeba plynu na vytápění a ohřev užitkové vody a vaření byla 21 MWh. Diverzifikuji také částečně využíváním elektřiny (poslední spotřeba byla cca 2 MWh), kde je pravděpodobně větší možnost ovlivnění ceny státem. Omlouvám se za neodborné formulace a ptám se na to, co byste mi mohli (k výše uvedenému) doporučit.