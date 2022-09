Cihly už jsou tak drahé, že je lidé přestávají kupovat, říká výrobce

„Pro nás je limitující to, když naplníme sklady. V takovém momentě musí výroba skončit,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Jan Smola, generální ředitel společnosti Heluz.

Po velké poptávce z loňského roku a začátku letošního má firma zatím sklady prázdné, ale jak Smola říká, to se může rychle změnit. Cena cihel je totiž na dvojnásobku a objednávky na další období jsou už teď o třetinu nižší než v minulosti. Ceny plynu jsou desetinásobně vyšší a jiná alternativa pro cihlářskou pec Heluzu neexistuje.

„Mluví se o elektřině, ale ani příkon pro celou obec, ve které naše fabrika sídlí, není takový, aby vystačil na provoz cihelny. Zdroje jako vodík nejsou vyřešené technologicky. Myslím si, že zrovna cihlářství je obor, který se bez plynu neobejde,“ dodává Smola, podle něhož některé cihelny současnou situaci nepřežijí.

„Problémem může být, že někteří, kteří zavřou, už to znovu nerozjedou. Ať už proto, že nebudou mít personál, nebo proto, že to ekonomicky neustojí,“ dodává.

O kolik je dnes dražší výroba jedné cihly?

Je to na dvojnásobku.

Cena se zvedla úměrně tomu, jak podražil plyn, nebo jste si sáhli i do marží?

Trochu jsme si do marží sáhli, ale ten prostor nebyl tak velký, jak bychom si představovali. Nás to rozhodně netěší, jestliže dnes cihly na rodinný dům nevyjdou na 300 až 400 tisíc, ale třeba na 800 tisíc či milion, některé zákazníky to může odradit. Klesající poptávka pak vede k problémům naplnění kapacity výroby.

Jaké jsou teď výrobní kapacity, jak moc je vysoká cena už teď limitující?

Stavebnictví jako takové má dlouhou setrvačnost, takže teď dojíždíme poptávku ze začátku letošního roku a z loňského roku, která byla velmi vysoká.

Současné ceny už nejsou akceptovatelné

Tedy z doby, kdy cihly nebyly a čekalo se na ně?

Říká se, že nebyly, ale vždy jsme byli schopni do tří měsíců cihly dodat – myslím si, že to by mělo stačit. Teď tedy dobíhají tyto zakázky a zakázky lidí, kteří dokázali sehnat relativně levnou hypotéku. Už ale vidíme pokles poptávky na to budoucí období.

Jak velký je pokles poptávky a jak se bude výroba vyvíjet?

Ve standardních dobách byla cena energií 40 procent výrobních nákladů. Jestliže se vám těchto 40 procent zdesetinásobí, dostanete se na ceny, které trh už nemůže akceptovat.

A zatím je akceptuje? Vaše konkurence už oznámila, že kvůli vysokým cenám plynu výrobu nejspíš zastaví…

Zatím vidíme podstatně nižší poptávku pro příští rok. Snažíme se reagovat tím, že plánujeme odstávky na zimní období, údržby a investice do našeho zařízení a doufáme, že to bude stačit.

Heluz cihlářský průmysl Společnost patří mezi tři největší výrobce zdicích systémů v zemi.

Loni měla firma tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 1,86 miliardy korun. Meziročně stouply o 19 procent. Zisk po zdanění jí vzrostl o 88 procent na 377,5 milionu korun.

Heluz cihlářský průmysl je součástí skupiny Heluz Group. Heluz Group dodává stavební systémy do Česka, na Slovensko, do Německa, Rakouska, Polska a Maďarska.

Co znamená podstatně nižší poptávka?

Pokles bych odhadl na 25 až 30 procent.

Jaké ceny plynu by pro vás už nebyly akceptovatelné?

O tom rozhodne trh a zákazníci. Podle mého názoru ty stávající ceny už akceptovatelné nejsou. To, že to trh zvládá, je jenom proto, že většina společností má ještě zafixováno a nekupuje celých sto procent za spotové, tedy aktuálně nabízené ceny.

Plánujeme odstávky

Počítáte s tím, že budete muset odstavit pec? Jak je to náročný proces?

Je to jako ve sklářství, je otázkou týdnů ji odstavit a otázkou týdnů ji zase nastartovat. Náklady jsou v řádu milionů korun. Je to také otázka zaměstnanosti – v té minulé krizi ze stavebnictví odešla spousta zaměstnanců, kteří se už nikdy nevrátili. Domnívám se, že další odliv už si konkrétně výroba cihel dovolit nemůže.

Vy máte interní scénář, v jakém momentě byste přistupovali k vypínání pece?

Pro nás je limitující to, když naplníme sklady. V takovém momentě musí výroba skončit. Zatím nám ta velká poptávka sklady vyprázdnila, ale ono se to může velmi rychle otočit. Připravujeme na letošní zimu postupné odstávky jednotlivých závodů, ale tak, abychom dokázali naše lidi zaměstnat a nabídnout jim jinou práci.

Hrozí, že nás zaplaví levné cihly z ciziny?

Je pravda, že import cihel je determinovaný vzdáleností. Logistické náklady jsou poměrně vysoké a na vzdálenost 300 a více kilometrů se nevyplatí vozit. Problémem může být, že někteří, kteří zavřou, už to znovu nerozjedou. Ať už proto, že nebudou mít personál, nebo proto, že to ekonomicky neustojí.

Bavíme se o letošním roce, ale jaké budou ty další? Stavebnictví vždy krize hodně odnese…

Stavebnictví má obrovskou setrvačnost. My se tady teď bavíme o cenách energií, ale zakázky, které dnes naceňujeme, se budou realizovat za dva až tři měsíce. Nevíme, co tou dobou bude, ani nevíme, jestli budeme mít plyn. Ta nepředvídatelnost trhu je pro nás extrémně složitá.

Nemáme prostor zvýšit ceny tak, abychom se pojistili, že vyrobíme za jakékoliv situace. Na druhou stranu potřebujeme sliby zákazníkům reálně dodržet. Co bude v příštích letech? Očekávám propad stavebnictví jako takového.

Alternativa za plyn u nás neexistuje

Jak moc se dá ve vašem případě na případný nedostatek plynu připravit? Existují alternativy pro výrobu? Skláři zkoušejí elektrickou vanu…

Domnívám se, že ne. Mluví se o elektřině, ale ani příkon pro celou obec, ve které naše fabrika sídlí, není takový, aby vystačil na provoz cihelny. Zdroje jako vodík nejsou vyřešené technologicky. Myslím si, že zrovna cihlářství je obor, který se bez plynu neobejde.

Loni jste koupili největšího českého výrobce izolačních skel. Je teď dobrá doba na nákupy? Vím, že se bavíme vůbec o udržení výroby, ale na druhou stranu některé firmy mohou zlevňovat.

Asi ano, ale nemyslím si, že ta doba už nastala. Firmy, pokud se prodávají, tak se prodávají na základě minulých výsledků a představa prodávajícího je jiná, než jakou jsme schopni akceptovat. Ale určitě ta doba přijde. My jsme česká firma, která 30 let investuje své vydělané peníze zpět. Určitě se akvizici nebráníme, ale teď máme dost práce začlenit tento zmiňovaný nákup do naší firmy.

Nemůže se tato doba stát soumrakem cihel?

Není to jen o cihlách. Za normální doby dělala cihla 10 procent z ceny stavby. U ostatních výrobců dochází k nárůstu cen také. Pokud srovnám zděný cihelný dům a dům z jiných materiálů, tak rozdíly nejsou až takové.