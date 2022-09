Na český trh vstupuje nová banka. Úvěr na splátky slibuje do dvou minut

Vlevo – Vít Růžička, ředitel české Inbank, strávil celý svůj profesní život ve finanční sféře. Od roku 2000 působil postupně v Citibank, GE Money (dnešní Moneta Money Bank), Home Credit a Zaplo Finance. Vystřídal řadu pozic od produktového managementu až po pozici generálního ředitele. V Inbank působí od října 2021. Vpravo – Priit Põldoja, zakladatel a generální ředitel společnosti Inbank, má více než 20 let zkušeností v bankovnictví. Devět let působil v Hansabank (nyní Swedbank), největší bance v Pobaltí, kde zastával různé výkonné pozice včetně téměř tří let, kdy zastával roli generálního ředitele. Také vedl několik úspěšných fintech (největší estonská PSP Maksekeskus) a technologických společností (např. Veriff).