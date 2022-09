Komentář: Nejlepší cesta pro věřitele je prodat Sberbank celou a rychle

Se zájmem sleduji vývoj českého bankovnictví, mimo jiné i proto, že na toto téma mívám přednášky na vysokých školách. Kromě jiných novinek moji pozornost poslední dobou přitáhl i vývoj ve Sberbank, kde nyní probíhají diskuse o způsobu prodeje jejího portfolia a rychlosti dalšího postupu.

Jako člověk, který pracoval většinu života v bankovním managementu a podílel se na řešení dědictví po IPB, vidím jako klíčové předat portfolio aktiv do rukou profesionálů.

Členové věřitelského výboru mají samozřejmě ze zákona svá práva, ale úvěrové portfolio musejí aktivně spravovat zkušení bankéři a právníci. A jediná současná reálná hodnota je taková, jaká bude nabídnuta a zaplacena kupujícími. K maximalizaci výnosů tedy rozhodně nevede pouhá „úřední“ správa pohledávek do splatnosti.

Reálný prodej portfolia jako nejlepší způsob ocenění

Ocenit banku v současném stavu není jednoduché, rychlé ani levné. Samozřejmě je možno provést ocenění na základě účetních standardů (např. IFRS nebo metodiky ČNB), tabulkové hodnoty ale vůbec nemusejí reflektovat nestandardní podmínky a podstatu poskytnutých úvěrů.

Specializované společnosti využívají také řadu matematicko-ekonomických modelů založených na historii, ale jejich výstupy mohou být velmi snadno zpochybněny auditory společností, které mají pohledávky ve Sberbank.

Současná ekonomická situace totiž nemá v historii ČR obdobu a není z čeho vycházet. Vysoké úrokové sazby, narušené dodavatelské řetězce, nejasný výhled cen nemovitostí (budou např. nájemci schopni splácet nájemné?), narušená schopnost exportu do řady teritorií a samozřejmě extrémně vysoké ceny energií/vstupů.

To vše se děje najednou a lze tedy očekávat, že auditoři jakékoliv ocenění ještě výrazně sníží či označí za „spekulativní“. Jediným reálným oceněním tedy může být prodej portfolia.

V podstatě máme dvě základní možnosti řešení: spravovat portfolio aktiv, nebo toto portfolio rychle prodat.

Scénář 1: správa portfolia a vysoké náklady

Správa portfolia do splatnosti v podstatě znamená pokračování provozu společnosti, byť bez bankovní licence.

Znamená to tedy především spoustu pracovníků, kteří musí splňovat mnoho kritérií. Je nutná vysoká ekonomicko-právní odbornost, protože řada klientů přestane splácet.

Výsledkem budou vleklé, složité, a tudíž nákladné soudní spory. Je třeba počítat s pokusy o podvody ze strany některých klientů, např. snahy uplácet zaměstnance.

K takovým situacím docházelo i po převzetí AGB a IPB, kdy byly najednou dokumentace k úvěrům neúplné, chyběly některé dodatky apod.

Pro společnost v insolvenci bude velmi problematické získat na pracovním trhu prověřené a loajální pracovníky, respektive budou velmi drazí. Personální náklady na správu budou tak po řadu let velmi vysoké. Oproti tomu se bude snižovat schopnost splácet úvěry, výnosy pro věřitele budou nižší, ale provozní náklady naopak porostou.

Velkou zátěží budou náklady na IT potřebné k údržbě a aktualizaci softwaru a hardwaru na vedení úvěrů a dalších aktiv, na vedení vkladů a pro další provoz (účetnictví, reporting), nájmy, právní služby, elektřinu apod.

Scénář 2: prodej kompletního portfolia jako ideální řešení

V případě prodeje portfolia aktiv se situace velmi zjednoduší. Prodej portfolia je sice do jisté míry složitý procesně-právní krok, ale je to akce jednorázová. A je reálné ji dokončit do konce tohoto roku, respektive dosáhnout takového stadia, že bude známá cena, kterou lze zaúčtovat. K vlastnímu vypořádání pak může dojít po určité době.

Předpokládám, že by se prodávalo celé portfolio, odpadne tedy dělení na hypotéky, spotřebitelské úvěry, korporátní úvěry apod. V opačném případě by se celý proces výrazně prodloužil.

Je možné, že nový vlastník by hodnotu portfolia splácel postupně. Nicméně by byla daná cena a vkladatelé by pak nesli pouze riziko nového vlastníka.

Pohledávka za úvěrovými klienty by byla nahrazena pohledávkou za kupujícím, což by byla renomovaná finanční instituce s nízkým rizikem. Případně by mohla uložit kolaterál pro budoucí platby ve formě státních dluhopisů.

Toto rychlé řešení by umožnilo i věřitelům Sberbank odpovědět na otázku, jakou hodnotu pohledávek mají dát do svého finálního účetního období (většinou 31. 12. 2022).